Man uit GGZ-instelling aangehouden in moordonderzoek 75-jarige vrouw

In het onderzoek naar de moord op een 75-jarige vrouw uit het West-Brabantse Halsteren heeft de politie gisteren in Amsterdam een 31-jarige man aangehouden. De man verbleef tot voor kort in een GGZ-instelling in Halsteren.

Het slachtoffer werd dinsdagavond als vermist opgegeven. Diezelfde nacht werd haar lichaam in een bosgebied, op een paar honderd meter van de GGZ-instelling, gevonden. Vrijdag maakte de politie bekend dat de 75-jarige vrouw door een misdrijf om het leven was gekomen.

De politie kreeg een bewoner van de GGZ-instelling als verdachte in beeld. "We hebben meteen actie ondernomen en zijn naar de instelling toegegaan", vertelt een politiewoordvoerder tegen Omroep Brabant. "Daar aangekomen bleek de verdachte net te zijn vertrokken. Hij was door het personeel nog niet als vermist opgegeven."

Aangehouden

De politie zocht onder meer bij familieleden van de man in Amsterdam. Uiteindelijk werd hij daar gisteren op straat gearresteerd. Volgens de politie lijkt het erop dat de verdachte en het slachtoffer elkaar niet kenden.

Het personeel van de GGZ-instelling reageert geschokt op het overlijden van de vrouw. "Je wil niet dat dit gebeurt", zegt Lars Walder namens GGZ Westelijk Noord-Brabant. "Het is een dramatisch verhaal."

Waarom de man bij de GGZ-instelling verbleef, wordt om privacyredenen niet bekendgemaakt.