Willem II wint derby van FC Den Bosch, nederlaag Cambuur bij rentree De Jong

De Kingside, waar de harde kern van Willem II normaal gesproken staat, was tegen Den Bosch leeg. Ook uitsupporters waren niet welkom. Supporters van Willem II protesteerden daartegen met spandoeken.

Willem II heeft in de eerste divisie de Brabantse derby met FC Den Bosch met 3-1 gewonnen. Invaller Jeremy Bokila was met twee doelpunten de gevierde man bij de Tilburgers.

De derby ontbrandde in de elfde minuut, toen Kacper Kostorz het goed spelende Den Bosch verrassend op voorsprong zette. Willem II kwam na een half uur langszij, door een vlammend schot in de verre hoek van Jeredy Hilterman.

Na rust kwam Bokila erin voor Hilterman. De Congolese spits knalde twintig minuten voor tijd de 2-1 binnen. In de slotfase maakte hij vanaf de penaltystip zijn tweede treffer van de wedstrijd.

Geen zege bij terugkeer De Jong

Bij SC Cambuur werd Henk de Jong deze week aangesteld als opvolger van de ontslagen Sjors Ultee. Zijn ploeg wist het tij nog niet te keren: NAC was met 2-3 te sterk.

Aan het eind van de eerste helft gaf Cambuur in een mum van tijd drie doelpunten weg. Na rust hielp Michael Breij de thuisploeg met twee goals terug in de wedstrijd. Een gelijkspel zat er net niet in.

Cambuur staat na de moeizame start van het seizoen op de dertiende plek. NAC klimt door de overwinning naar de negende plaats.