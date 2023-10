Vanavond op tv: Oud-premier Israël over de oorlog • Wat doet Hezbollah? • Profiteert Poetin?

Humanitaire catastrofe aanstaande?

Het grondoffensief dat Israël wil uitvoeren in de Gazastrook is met zeker een paar dagen uitgesteld, schrijft The New York Times op basis van bronnen binnen het Israëlische leger. De aanval was volgens de krant oorspronkelijk gepland voor dit weekend.

Het geeft de inwoners van de Gazastrook wat meer tijd om een veiliger heenkomen te zoeken, al is het de vraag of er überhaupt veilige plekken in Gaza zijn. Volgens het Rode Kruis is de situatie er nu al zo erg dat "we afstevenen op een humanitaire catastrofe". Er is een tekort aan voedsel, drinkwater en medicijnen.

In de uitzending het laatste nieuws over de oorlog en we spreken de Israëlische oud-premier, -minister, en -generaal Ehud Barak.