Grondoffensief in Gaza uitgesteld: ‘Achter de schermen gebeurt er van alles’

Het grootschalige grondoffensief dat Israël wil uitvoeren in de Gazastrook lijkt dit weekend niet van start te zullen gaan. Het offensief was voor dit weekend gepland, maar bronnen zeggen tegen The New York Times dat de weersomstandigheden te slecht zijn om het nu uit te voeren.

Door het slechte weer kunnen piloten en dronebestuurders niet voor de nodige ondersteuning van grondtroepen zorgen. Daarom zou de aanval een aantal dagen zijn uitgesteld, aldus de bronnen tegen de krant.

Volgens oud-commandant der Landstrijdkrachten Mart de Kruif is dat een onwaarschijnlijke reden. "Het is zo dat drones en vliegtuigen hun doelen minder goed kunnen zien bij slecht weer, maar aan de frontlijn zelf heb je weinig aan vliegtuigen. Je weet niet precies waar je eigen troepen zitten en waar de vijand zit."

Daarnaast is het volgens De Kruif zo dat artillerie-eenheden tegen alle weersomstandigheden kunnen. "Je schiet via een laser op een doel, daar heeft regen geen invloed op."

Voorbereiding grondoffensief

Verschillende media roepen de vraag op of Israël wel klaar is voor een grondoffensief in de Gazastrook. "Als niet duidelijk is wat het doel is van het offensief, dan zal dat leiden tot chaos en nog meer bloedvergieten", schrijft de linkse Israëlische krant Haaretz. Bij Sky News Arabia zegt de Arabisch-Israëlische politicus Issam Makhoul dat Israël te snel heeft beloofd een grootschalig grondoffensief te gaan uitvoeren en lopen ze nu tegen problemen aan.

Het kan ook dat de inval is vertraagd door de spanningen op de Westelijke Jordaanoever. Er wordt in dat gebied geprotesteerd uit solidariteit met Gaza. De afgelopen dagen vielen er tientallen Palestijnse doden, een deel daarvan werd doodgeschoten door Israëlische kolonisten die in het bezette gebied wonen.

"Israël moet ook de kolonisten op de Westoever beschermen", zegt Midden-Oostenkenner Omar Dweik van Tilburg University. "Ook daar moeten soldaten heen en vraagt de veiligheidssituatie veel aandacht. Israël moet zorgen dat het alle fronten goed verdedigt voordat het aan een grondoffensief begint."

Diplomatieke gesprekken

Volgens De Kruif is het Israëlische leger klaar voor een grondoffensief in Gaza. "Israël is al vier keer eerder Gaza binnengevallen. Het gebied staat sinds 2006 bovenaan de trainingslijst", zegt de oud-commandant. "Daarnaast is het zo dat elke dag dat je wacht Hamas zich beter kan voorbereiden. Dus waarom zou je dat doen?"

Het is volgens experts daarom waarschijnlijker dat er op de achtergrond diplomatieke gesprekken plaatsvinden. Zo meldt Fox News dat de Amerikanen aan Israël zouden hebben gevraagd om het offensief uit te stellen, zodat de VS zijn burgers nog uit het gebied kan halen. Ook volgens Dweik gebeurt er achter de schermen van alles: "Er zijn diplomatieke gesprekken tussen de Amerikanen, regionale partners als Egypte en Jordanië, de Palestijnse Autoriteit, en natuurlijk Israël. En ook tussen Hamas en Iran."

De-escalatie

Waar de gesprekken precies over gaan, blijft de vraag. Volgens Dweik gaan die waarschijnlijk niet over de-escalatie. "Israël kan niet zomaar de zwaarste aanval op haar grondgebied over laten gaan met een paar luchtaanvallen." Hij verwacht dat de Israëlische gijzelaars in Gaza en de humanitaire situatie thema's zijn die worden besproken.

Zelf meldt Israël niets over uitstel van het grondoffensief. Het leger schrijft zelfs dat het grondoffensief al begonnen zou zijn. "Dat gaat dan om kleine eenheden", zegt De Kruif. "Dat zijn speciale eenheden die Gaza al in zijn gegaan, waarschijnlijk omdat zij informatie hebben over gijzelaars. Maar het grootschalige grondoffensief is nog niet begonnen."