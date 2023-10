Dynamo verovert Supercup na vijfsetter tegen Lycurgus

Dat was ook wel terug te zien in het volleybal in de eerste set. De spelers van beide teams leken elkaar nog wat te zoeken in het veld, waardoor vastigheden ontbraken. Wel bleek vijftienvoudig landskampioen Dynamo het iets beter voor elkaar te hebben.

De strijd om de Supercup gaat traditioneel tussen de landskampioen en de bekerwinnaar. Dynamo kroonde zich afgelopen seizoen tot landskampioen door Orion te verslaan in de play-offs. De volleyballers van Lycurgus wonnen in april voor de vierde keer op rij de beker. Dit keer ten koste van Dynamo.

De volleyballers van Dynamo hebben voor de tiende keer de Supercup in de wacht gesleept. In de traditionele openingswedstrijd van het nieuwe seizoen werd het Groningse Lycurgus in vijf sets aan de kant gezet door de Apeldoornse ploeg: 25-20, 25-23, 21-25, 24-26 en 15-9.

In de tweede set was aanvankelijk hetzelfde beeld te zien. Dynamo was scherper dan Lycurgus. In een goed gevulde sporthal in Omnisport liep de ploeg van Redbad Strikwerda snel uit naar 10-4, waardoor de Groningse ploeg al meteen achter de feiten leek aan te lopen.

Maar Lycurgus kwam steeds beter in het ritme en toonde veerkracht. De ploeg kwam terug tot 14-14.

Maar het zorgde er niet voor dat de bekerwinnaar de stand in sets weer gelijk kon trekken. Landskampioen Dynamo sleepte, met iets meer moeite, ook de tweede set binnen: 25-23.

De stijgende lijn bij de Lycurgus bleef stand houden, want in de derde set kwam de ploeg voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong. En die voorsprong werd niet meer afgestaan. Zo voorkwam de bekerwinnaar dat de wedstrijd al in drie sets afgelopen zou zijn.

Martinez tegen oude ploeg

Coach Taaij bracht vlak voor de vierde set de 33-jarige Ramon Martinez in het veld. Dat was bijzonder voor de passer-loper, die vorig jaar nog voor Dynamo speelde. Martinez, net hersteld van een blessure, kon ondanks enkele gescoorde punten niet voorkomen dat zijn nieuwe ploeg weer tegen een snelle achterstand aankeek in die vierde set.