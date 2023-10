Badmintonsters Seinen en Jille tanken vertrouwen bij Dutch Open met klinkende zege

Badmintonsters Debora Jille en Cheryl Seinen hebben bij de Dutch Open hun titel in het vrouwendubbel geprolongeerd. Het Nederlandse duo was in de Brabantse Maasport veel te sterk voor Julie Finne-Ipsen en Mai Surrow uit Denemarken: 21-9, 21-13.

Jille en Seinen, die op de 37ste plaats op de wereldranglijst staan, begonnen voor eigen publiek als favoriet voor de titel. Ze speelden namelijk tegen de nummer 256 van de wereld.

Vorig jaar pakten Jille en Seinen ook de titel in het vrouwendubbelspel bij de Dutch Open, maar dat gebeurde nadat hun tegenstander het had opgegeven. Dit keer veroverden ze de trofee verdiend en op eigen kracht.

Agressieve smashes

In de eerste game liet Nederlandse duo meteen weinig heel van de Deense vrouwen. Met agressieve smashes haalden ze de game razendsnel (18 minuten) binnen.

Ook in de tweede game hadden Jille en Seinen duidelijk de overhand. De Deense vrouwen speelden nog drie van de tien matchpoints weg, maar toen belandde de shuttle in het net en konden de Nederlandse vrouwen juichen.

Bekijk de reactie van Jille en Seinen: