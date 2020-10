'Is daar iemand?' De trucs van WhatsApp-fraudeurs (en wat je ertegen kunt doen)

WhatsApp-fraude - Rechtspraak.nl

Het aantal meldingen van WhatsApp-fraude is dit jaar enorm toegenomen, bleek vandaag uit cijfers van de Fraudehelpdesk. Tot 1 oktober zijn al ruim 1100 mensen op die manier opgelicht, voor een bedrag van in totaal 3,3 miljoen euro. Vooral mensen boven de 55 jaar zijn slachtoffer van WhatsApp-fraudeurs. "Het gaat om mensen die minder bekend zijn met digitale mogelijkheden", zegt Fraudehelpdesk-directeur Marloes Kolthof. "Dat is een verdienmodel geworden. En de oplichters gaan steeds geraffineerder te werk." Stemopnames Zo nemen sommige WhatsApp-criminelen nu van tevoren de stem van een naaste van hun slachtoffer op. De fraudeur belt bijvoorbeeld naar iemands zoon of dochter. Diegene neemt op, maar de oplichter zegt niets. Fraudehelpdesk-directeur Kolthof: "Dan zegt de zoon of dochter: 'Hallo, is daar iemand? Ik hoor niets.' De oplichter neemt dat geluid op." Vervolgens vraagt hij pa of ma op de 'klassieke' manier om geld, dus in een WhatsApp-bericht met de smoes dat hij of zij een nieuw nummer heeft. Als een van de ouders argwaan krijgt en naar het onbekende nieuwe nummer belt, speelt de oplichter de geluidsopname af. "Ouders horen dan de vertrouwde stem", zegt Kolthof. "En dan denken ze: oké, het zal wel goed zijn."

Tips Je kunt WhatsApp-fraude voorkomen, zeggen fraudehelpdesk-directeur Kolthof en cybercriminaliteitsexpert Maasland. En wel zo: Stel op WhatsApp tweestapsverificatie in als extra beveiliging.

Deel niet te veel op internet. Kolthof: "Mensen zeggen dan vaak: 'Over mij is niets te vinden. Maar als we dan iemands telefoonnummer opzoeken, blijkt dat soms toch op Marktplaats of andere sites te staan."

Maak van tevoren afspraken met goede vrienden en directe familieleden, mocht er ooit om geld worden gevraagd.

Betaal nooit op basis van een tekstbericht alleen. Maasland: "Bel altijd zelf." En als je dan zo'n stemopname te horen krijgt? "Er komt nooit een gesprek op gang. Dus gewoon blijven bellen."

De 'klassieke' manier van oplichting via WhatsApp komt nog altijd het vaakst voor, zegt Kolthof. Een zogenaamde zoon of dochter appt naar een van de ouders: 'Hoi, ik heb een nieuw telefoonnummer, het oude kun je verwijderen.' Een paar berichtjes later volgt het verzoek om vanwege een acuut probleem geld over te maken. De oplichters kunnen heel geloofwaardig overkomen, zegt cybercriminaliteitsexpert Dave Maasland van beveiligingsbedrijf ESET. "Ze hebben vaak rondgesnuffeld op sociale media van het slachtoffer en maken waanzinnig goed gebruik van de openbare informatie die daar beschikbaar is." Dat gaat verder dan alleen je profielfoto, zegt hij. Zo kijken ze naar de emoji's die je vaak gebruikt en naar de manier waarop je met anderen communiceert. "Soms weten ze ook hoe je broertje of zusje heet, of dat je bijvoorbeeld laatst naar Walibi bent geweest." Al die informatie gebruiken ze om het WhatsApp-bericht zo overtuigend mogelijk te maken.

Meer aangiftes na corona Vóór de coronacrisis kwamen bij de politie ongeveer 120 tot 150 aangiftes per week binnen van 'hulpvraagfraude', bijvoorbeeld via WhatsApp. Vanaf april gaat het om ongeveer 100 aangiftes per dag, liet minister Grapperhaus van Justitie vrijdag weten. Volgens de politie komt dat deels doordat slachtoffers sindsdien ook online aangifte kunnen doen. Mogelijk speelt ook de coronacrisis een rol. Bijvoorbeeld omdat senioren in die tijd online actiever zijn geworden om contact te houden met anderen, aldus de politie.