Jongen (15) neergeschoten in Oss, schietpartij vastgelegd door videodeurbel

Een schietpartij in Oss, waarbij een 15-jarige jongen zaterdagavond gewond raakte, is door een videodeurbel vastgelegd. Beelden van de schietpartij zijn op sociale media gedeeld.

Het slachtoffer werd rond 22.00 uur neergeschoten. Op de beelden is te zien hoe de dader op een fiets het slachtoffer benadert en de 15-jarige jongen van achteren beschiet. De dader gaat er daarna vandoor.

Het minderjarige slachtoffer strompelde, in het bijzijn van een andere jongen, naar een supermarkt in de buurt om hulp te zoeken. Hij is door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand kan een woordvoerder van de politie niets zeggen.

Kogelhulzen

De woordvoerder bevestigt dat er kogelhulzen zijn aangetroffen en dat er dus met een echt wapen is geschoten. De camerabeelden waarop de schietpartij te zien is, gaan nog steeds rond op sociale media. De politie roept iedereen met klem op de beelden niet te delen.

De directe omgeving van de schietpartij is zondagochtend afgezet voor verder onderzoek. Wat de aanleiding is voor het schietincident en of het slachtoffer en dader elkaar kenden, is niet bekend. De dader is nog voortvluchtig.