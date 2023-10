Hockeysters Amsterdam en Den Bosch ontlopen elkaar nog niet: beide ploegen winnen

Regerend landskampioen Amsterdam heeft een beter doelsaldo, waardoor het met 13 punten aan de leiding gaat in de hoofdklasse. 21-voudig titelhouder Den Bosch staat tweede met evenveel punten. SCHC bezet de derde plaats, nadat het gisteren op 10 punten was gekomen door de overwinning op Tilburg.

De hockeysters van Amsterdam en Den Bosch ontlopen elkaar in de eerste vijf wedstrijden van de competitie nog nauwelijks. Beide ploegen wonnen hun duels zondagmiddag met duidelijke cijfers: Amsterdam versloeg Oranje-Rood met 6-0, Den Bosch was met 4-2 te sterk voor HDM.

Makkelijke middag

Amsterdam had op eigen veld een makkelijke middag tegen Oranje-Rood. Al na één minuut opende de thuisploeg de score via Michelle Fillet, waarna het met treffers van Felice Albers (twee stuks), Fay van der Elst en Fiona Morgenstern (ook twee stuks) verder aan het doelsaldo werkte.

Den Bosch had thuis iets meer moeite HDM, dat na vier wedstrijden nog ongeslagen was en vierde staat. Frédérique Matla opende na het eerste kwart de score voor Den Bosch na een mooie solo, maar HDM maakte er niet veel later 1-1 van via Jip Dicke.

Maartje Krekelaar zette Den Bosch voor rust toch weer op voorsprong en na de pauze liep de favoriet verder uit dankzij twee treffers van Joosje Burg. HDM deed in het laatste kwart nog wel iets terug, maar het bleef bij 4-2.