Excelsior-vrouwen boeken eerste zege en laten Feyenoord op nul punten staan

Feyenoord heeft ook aan de vijfde wedstrijd in de vrouweneredivisie geen punt weten over te houden. Na nederlagen tegen FC Utrecht, Fortuna Sittard, FC Twente en Ajax wilde het ook op bezoek bij Excelsior niet lukken. De thuisploeg won tegen de verhouding in de enige stadsderby die de competitie rijk is met 1-0 en boekte daarmee z'n eerste zege.

Beide ploegen hadden erg uitgekeken naar het duel in Kralingen. De thuisploeg omdat het fictieve kampioenschap van Rotterdam op het spel staat, terwijl de gasten na de wedstrijden tegen de huidige topvier kansen zag om eindelijk van die vervelende nul af te komen.

Feyenoord nam direct het initiatief, maar slaagde er niet in Excelsior in de problemen te brengen. Andersom was het halverwege de eerste helft bij een zeldzame aanval van Excelsior wel meteen gevaarlijk.

Vijf oud-Feyenoorders

Na een combinatie met Lynn Groenewegen zocht Kathelyn Hendriks de verre hoek, maar Jacintha Weimar wist een treffer te voorkomen. Dat ging enigszins onnodig ten koste van een hoekschop. Bij die corner zag de doelvrouw er niet goed uit: ze keek toe hoe Robine de Ridder, een van de vijf basisspeelsters bij Excelsior met een Feyenoord-verleden, de bal binnenliep: 1-0.