Ruim 10.000 betogers bij pro-Palestina-demonstratie Amsterdam

Aan de pro-Palestina-demonstratie in Amsterdam doen ruim 10.000 mensen mee, zegt de gemeente. Op de Dam stond het rond 15.00 uur vol. Het tramverkeer kon op dat moment niet meer over de Dam.

Veel demonstranten hebben Palestijnse vlaggen bij zich. Die werden ook uitgedeeld. Demonstranten roepen leuzen als "Free, free Palestine". Op banners achter vliegtuigjes die boven Amsterdam vliegen staan teksten als "Make falafel not war" en "Love hummus not hamas".

Er worden ook leuzen in het Arabisch geroepen als "Wij offeren onze ziel en ons bloed voor de martelaren" en "Er is geen god behalve Allah, een martelaar is geliefd door Allah", horen de aanwezige NOS-verslaggevers.

De deelnemers zijn divers, met verschillende achtergronden en leeftijden. Ze komen uit het hele land.

"Het is gewoon heel erg wat zich daar afspeelt. Aan beide kanten natuurlijk. Ik snap niet dat de geschiedenis zich herhaalt. In de Tweede Wereldoorlog waren de Joden de dupe en nu lijkt het alsof de Palestijnen de dupe zijn. Het lijkt alsof we niet leren van de geschiedenis", zegt Ragim uit Den Bosch.

Zo ziet de betoging op de Dam eruit: