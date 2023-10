Hamilton krijgt mogelijk zwaardere straf na oversteken baan in Qatar

Lewis Hamilton krijgt mogelijk nog een zwaardere straf voor zijn kiezen nadat hij tijdens de Grand Prix van Qatar de baan overstak. De Britse coureur kreeg daarvoor al een boete van 50.000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk, maar de autosportbond FIA stelt nu toch een aanvullend onderzoek in.

Hamilton kende geen gelukkige dag op het circuit van Losail, hij crashte al in de eerste bocht na een botsing met zijn teamgenoot George Russell. Na de crash liep hij de baan over, terwijl de race nog bezig was. Dat is verboden.

Daarvoor kreeg de coureur dus al een boete, maar nu wacht hem mogelijk nog een zwaardere straf boven het hoofd. Ook al bood hij zijn excuses aan na de race.

'Status als rolmodel'

"De FIA merkt op dat Lewis zich verontschuldigde en erkende dat de oversteek een ernstige inbreuk op de veiligheid was, maar gezien zijn status als rolmodel is de FIA echter bezorgd over de indruk die zijn actie mogelijk heeft gemaakt op jongere coureurs", zegt een woordvoerder tegenover Motorsport.com.

Max Verstappen won de race van zondag als kersvers drievoudig wereldkampioen.