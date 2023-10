Een op de vier studentenhuizen in Leiden niet brandveilig

De brandweer in Leiden maakt zich grote zorgen over de brandveiligheid van een deel van de studentenhuizen in de stad. Een op de vier voldoet op dit moment niet aan de brandveiligheidseisen.

Veel studentenhuizen vallen onder studentenwoningcorporatie DUWO, die volgens de brandweer veel aandacht heeft voor brandpreventie. Maar bij een flink aantal panden van particuliere verhuurders is dat minder goed geregeld, weet Teun Sollie van de brandweer Hollands Midden. "Soms worden studenten zelfs geïntimideerd als ze er iets van zeggen", zegt hij tegen Omroep West.

Volgens Sollie zijn studentenhuizen lang niet altijd voorzien van werkende rookmelders of brandblussers. Sinds kort heeft de brandweer Hollands Midden daarom een speciale studentadviseur in het leven geroepen. Sollie komt in die functie regelmatig bij studenten over de vloer en weet dus wat de risicofactoren in een studentenhuis zijn. "Denk aan het gebruik van stekkerblokken, het opladen van mobiele telefoons en het vergeten van de frituurpan die nog aanstond."

Met het aanstellen van de studentadviseur wil de brandweer achter de voordeur komen in studentenhuizen waar de huisbaas niet aan brandveiligheid wil meewerken. "Door het vertrouwen te winnen bij studenten en het zo laagdrempelig mogelijk te maken, hoop ik dat ze bij mij komen om misstanden te melden", zegt Sollie.

Onveilige studentenkamer

De zorg over veiligheid in studentenhuizen speelt in alle Nederlandse studentensteden. Een student in een onveilig huis durft daarover lang niet altijd naar zijn huisbaas te stappen. Onder meer vanwege het woningtekort worden ontbrekende brandblussers of kapotte sloten voor lief genomen. Dat gaven honderden uitwonende studenten vorig jaar aan in een vragenlijst van NOSop3.

Studenten weten vaak niet dat zij volledig in hun recht staan als de veiligheid niet op orde is. De onafhankelijke Huurcommissie, waar studenten met klachten naartoe kunnen stappen, houdt een lijst bij van mankementen die de verhuurder volgens de wet moet oplossen. Ook zijn in meerdere studentensteden huurteams actief, waar huurders met hun huurproblemen terechtkunnen.

Ook oude panden met enkel glas zijn een gevaar voor studenten. In 2021 overleed een 22-jarige student in Amsterdam toen hij uit het raam van zijn studentenkamer op de derde verdieping naar beneden viel. Dubbel glas en zogenoemde doorvalbeveiliging, vaak in de vorm van een stang of hekje, ontbraken.