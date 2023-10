Macht in veldrijden ligt zonder 'grote drie' in eerste wintermaanden voor het grijpen

Dat betekent dat de pure veldrijders in de eerste races van veertien wereldbekerwedstrijden hun kans kunnen grijpen. Voor de fans, die zeker bij wedstrijden in België in groten getale komen kijken, is de koers bij afwezigheid van 'de grote drie' misschien wel spannender om te zien. Het deelnemersveld ligt immers veel dichter bij elkaar.

Bij de mannen zijn de grote drie van het wegpeloton die ook in het veld rijden, niet aanwezig. Nog niet. Want Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock, die graag crossend fit de winter door willen komen, zijn nog op vakantie. Naar verwachting melden zij zich, net als de afgelopen jaren, pas ergens in december op het veld.

Wielerliefhebbers verleggen hun blik van het asfalt naar de modder en het gras. Ruim een week na de laatste, grote wielerklassieker op de weg in Lombardije fietsen de veldrijders vanavond in het Amerikaanse Waterloo hun eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen. De vrouwen racen om 19.40 uur, de mannen om 21.10 uur.

En tuurlijk, zegt Van der Haar: "Het zou voor ons beter zijn als ze (Van der Poel, Van Aert en Pidcock, red.) van september tot februari meerijden, omdat je dan een eerlijker speelveld krijgt. Het nadeel voor ons is dat ze fris in het veld komen tegen jongens die al twee, drie maanden achter de kiezen hebben."

"Ook omdat het in Tabor is, een parcours waar ik met veel plezier en goed heb gereden. En ik ga mij niet ermee bezighouden of Mathieu en Pidcock wel of niet komen", zegt Van der Haar. "Als ik daar in topconditie aan de start verschijn, weet je nooit wat mogelijk is. Als zij goed zijn, kloppen ze mij toch. Maar ik wil er wel voor rijden."

Voor Lars van der Haar (32) zijn die eerste races uitgelezen mogelijkheden om toe te slaan. Reken de EK, waar de Nederlander in 2021 de titel pakte, daar ook maar bij. Maar Van der Haar concentreert zich dit seizoen extra op de WK in Tsjechië.

Alle wereldbekers van de mannen en vrouwen zijn live te volgen bij de NOS. Dat geldt ook voor de EK en WK. De races zijn via een livestream te zien op NOS.nl en in de NOS-app. Bekijk hieronder welke race, hoe laat en op welke dag live gestreamd zal worden:

'Grote drie' of niet, spektakel is er sowieso wel in het veld en Van der Haar heeft zijn dagen in de agenda staan. "Koppenbergcross (geen wereldbekerrace, red.) wil ik goed zijn, dat is een belangrijke voor mij, dat is ook een paar dagen voor het EK", zegt Van der Haar. En: "In de kerstperiode zijn er ook mooie wedstrijden, met Gavere en Hulst in Nederland."

Druk seizoen

De veldritkalender is erg vol, met ook twee competities die lopen in België. En dus moeten renners kiezen tussen wedstrijden. "Het is gewoon te veel om te blijven doen", zegt Van der Haar. "Dit was het eerste jaar dat ik echt serieuze keuzes heb moeten maken en wedstrijden heb moeten laten vallen."

Van de veertien wereldbekerraces laat Van der Haar er minimaal één, en misschien twee vallen. "Vroeger werd er nooit aan gedacht om te skippen en was het groot nieuws als iemand een wereldbeker niet reed, dan sprak men er schande van."