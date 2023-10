Weghorst na blessure weer op trainingsveld Oranje

Wout Weghorst stond zondagmorgen in Zeist weer op het trainingsveld bij het Nederlands elftal. De spits viel uit in de verloren wedstrijd tegen Frankrijk en moest zaterdag verstek laten gaan op de training. De spits viel voor rust al uit nadat hij knieklachten had over gehouden aan een een duel met Antoine Griezmann. Daardoor moest Weghorst zaterdag binnen aan zijn herstel werken. Zondag lijkt het de goede kant op te gaan, want de aanvaller staat weer op het veld. Of Weghorst ook weer voldoende fit is om in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland te starten, is nog onduidelijk.

Nederlands elftal live bij de NOS Ook de komende dagen volgen we het Nederlands elftal bij de NOS op de voet. Zondag om 18.45 uur zenden we de persconferentie met bondscoach Ronald Koeman in aanloop naar de wedstrijd met Griekenland live uit via een stream op NOS.nl, de NOS-app en en apps voor smart-tv's. De wedstrijd tegen Griekenland is maandag vanaf 20.45 uur live te zien op NPO 1 en via een livestream. Op NOS.nl en de app begint de voorbeschouwing al om 20.00 uur, vanaf 20.25 uur blikken we ook vooruit op televisie.