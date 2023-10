Olympische limiet atlete Luijten bij marathon Amsterdam, Choukoud grijpt mis

De door een blessure in Amsterdam afwezige Nienke Brinkman liep dit jaar ook onder de limiet, maar deed dat in de marathon van Boston waar geen limieten gelopen kunnen worden.

Bij de vrouwen verraste Anne Luijten. De 29-jarige atlete dook in haar derde marathon ooit met 2.26.36 veertien seconden onder de olympische limiet van 2.26.50. Luijten verbeterde haar persoonlijk record met ruim vier minuten. Ze is de tweede Nederlandse atlete na Sifan Hassan die aan de limiet heeft voldaan.

De 47ste editie van de Amsterdam Marathon heeft het zondag onder zware omstandigheden zonder parcoursrecords moeten doen. Bij de mannen won de Keniaan Joshua Belet in 2.04.18, bij de vrouwen zegevierde Meseret Belete in 2.18.19. Regen en kou maakten het lastig voor de atleten.

Luijten was dolgelukkig met haar prestatie. "Bizar", zei ze over haar uiteindelijke tijd. Haar voorbereiding van twaalf weken, voor een deel in St. Moritz, wierp zijn vruchten af. "Het was de dood of de gladiolen. Ik ging ervoor. Het ging in begin soepel, maar terug langs de Amstel begon het weer te regenen en waaien. Toen kreeg ik het heel zwaar."

Ernstig zieke vader

Luijten arriveerde in het Olympisch Stadion met twee tempomakers aan haar zijde. "Die hebben me keurig afgezet hier. Ik had erg goede hazen." Luijten veroverde in april de Nederlandse titel op de marathon. Dat deed ze in Rotterdam. Dat was een emotionele gebeurtenis. Haar vader is ernstig ziek. "Ik ben blij dat hij dit heeft meegemaakt. Volgend jaar in Parijs is hij er waarschijnlijk niet meer bij."

Choukoud mist net olympische limiet

De Nederlander Khalid Choukoud deed ook een poging de limiet voor de Spelen in Parijs te lopen. Hij kwam onder zware omstandigheden heel dicht in de buurt. Met 2.08.36 tekende de Nederlander voor een dikpersoonlijk record. Hij had 2.09.34 achter zijn naam staan, vorig jaar gelopen in Amsterdam.

Choukoud bleef net boven de olympische limiet van 2.08.10. De 37-jarige atleet bereikte als tiende de finish. De winst was voor de Keniaan Joshua Belet in 2.04.18, ruim boven het parcoursrecord van 2,03.39 uit 2021.