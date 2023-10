Badmintonland in roerige tijden, maar Jille en Seinen bieden Nederland hoop

De badmintonsters Debora Jille en Cheryl Seinen spelen vandaag in Den Bosch de finale van de Dutch Open. Ze jagen in roerige tijden op punten voor de wereldranglijst die nodig zijn voor een olympisch ticket voor volgend jaar. Dat lonkt, maar is nog niet binnen. Pas in mei weten ze meer.

Ze vormen een lichtpuntje in het Nederlands badminton, want richting Parijs loopt het niet bepaald van een leien dakje. Zo verdween bondscoach Ruud Bosch enkele weken geleden geruisloos naar de achtergrond. De badmintonbond communiceerde dat nooit met de buitenwacht. Inmiddels neemt Henri Vervoort zijn taken waar.

De finales in het badminton, en dus ook die van Debora Jille en Cheryl Seinen, zijn zondagmiddag live te volgen via de stream op onze site .

Caljouw, die nu alle zeilen zal moeten bijzetten om alsnog in Parijs te geraken, verloor in Den Bosch al in de eerste ronde. De Nederlandse hoop in Brabant is nu gevestigd op Jille en Seinen, die in de finale van het vrouwendubbel Julie Finne-Ipsen en Mai Surrow uit Denemarken treffen.

Ze staan in die eindstrijd als zilverenmedaillewinnaars op de Europese Spelen in Krakau. Selena Piek en Robin Tabeling wonnen daar goud in het gemengd dubbel. Zij verkozen een toernooi in Finland boven de Dutch Open, maar werden in Den Bosch wel gehuldigd.