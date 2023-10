Opnieuw zware aardbeving in Afghanistan, derde in een week

Het westen van Afghanistan is voor de derde keer in korte tijd getroffen door een aardbeving, opnieuw met een kracht van 6,3. Het epicentrum lag weer enkele tientallen kilometers van Herat, de op een na grootste stad van Afghanistan. Er is zeker een dode gevallen en 150 mensen zijn gewond geraakt, meldt een noodhulporganisatie in Herat.

De eerste aardbeving in de reeks, vorige week zaterdag, was een van de dodelijkste in de afgelopen twee decennia. Daarbij kwamen volgens de Taliban-machthebbers meer dan 2500 mensen om het leven. Bij de tweede aardbeving, afgelopen woensdag, meldde de regering drie doden.

Reddingsoperatie

Volgens de VN zijn alle huizen in het dorp naast Herat verwoest door de aardbevingen. In twintig andere dorpen zijn de meeste gebouwen weggevaagd. Doordat de aardbevingen plaatsvonden in afgelegen gebieden is het lastig voor reddingswerkers om mensen te bereiken die bedolven zijn onder het puin. Sommige gebieden konden pas drie dagen na de eerste aardbeving worden bereikt.

Ook gebrek aan gereedschap bemoeilijkt de reddingsoperatie, net als het gebrek aan humanitaire hulp vanuit het buitenland. Sinds de machtsovername door de Taliban is er minder financiële steun van andere landen. Hulporganisaties doen daarom oproepen voor noodsteun om Afghanen te helpen die door de natuurramp hun huis kwijt zijn.