Vader boekt eerste profzege in koninginnenrit Tour of Guangxi

Milan Vader heeft op indrukwekkende wijze de vierde etappe van de Ronde van Guanxi gewonnen. De renner van Jumbo-Visma kwam in de koninginnenrit van de Tour of Guangxi na 164,1 kilometer alleen aan op de top van het zware slotklimmetje in Nongla.

Het was de allereerste zege voor Vader in een World Tour-wedstrijd op de weg. De 27-jarige Middelburger komt oorspronkelijk uit het mountainbiken en stapte in 2022 over naar de weg. In april van dat jaar raakte hij levensgevaarlijk gewond bij een valpartij en werd hij twaalf dagen in coma gehouden. In China liet hij zien dat hij helemaal hersteld is.