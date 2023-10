Jongen van 15 neergeschoten in Oss, dader gevlucht

Een 15-jarige jongen is zaterdagavond gewond geraakt bij een schietpartij in Oss. Het slachtoffer werd rond 22.00 uur in de Kardinaal de Jongstraat in de buurt van een hondenuitlaatveld neergeschoten. De dader is in onbekende richting gevlucht.

Het slachtoffer strompelde naar een supermarkt in de buurt om hulp te zoeken, meldt Omroep Brabant. Hij is door een ambulance opgehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter werd ingezet voor medische assistentie.

De politie heeft de omgeving van het incident afgezet om te zoeken naar kogelhulzen en om verder onderzoek te doen. Wat de aanleiding is geweest voor het schietincident is onbekend.