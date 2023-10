Recordperiode voorbij: voor het eerst sinds mei niet warmer dan 15 graden in De Bilt

Het duurde even, maar vandaag bleef de temperatuur voor het eerst sinds 17 mei onder de 15 graden in De Bilt. De recordperiode van 149 dagen met temperaturen van 15 graden of meer is daarmee voorbij, meldt Weeronline.

De maximale temperatuur die vandaag werd gemeten in De Bilt was 14,1 graden. Het vorige record komt uit 1982: dat was 148 dagen.

Gemiddeld genomen komt de temperatuur op 20 september voor het eerst onder de 15 graden in De Bilt. In 1949 en 1921 gebeurde dat pas op 22 oktober. Die dag staat genoteerd als meest late datum.

Drogere zomers

Een onverwacht warme nazomer leverde begin september nog een ander nieuw record op. In Hoek van Holland was het meerdere dagen ruim 25 graden en daarmee was een zeldzame regionale septemberhittegolf een feit. Het KNMI wees er toen ook op dat september - net als alle andere maanden - sinds begin vorige eeuw warmer is geworden.

Uit de nieuwste KNMI-klimaatscenario's bleek begin deze week dat Nederlandse zomers droger worden en de winters natter, als gevolg van de wereldwijde opwarming door de uitstoot van fossiele brandstoffen.

In de zomer zal de opwarming het grootst zijn. De oorzaak hiervan is onder andere dat de bodem uitdroogt, en doordat er vaker oostenwind zal zijn, die warme, droge lucht aanvoert.

Het is pas officieel warm, koud of tropisch in Nederland, als het warm, koud of tropisch is in De Bilt. Maar waarom is De Bilt nou de graadmeter voor het weer in Nederland? NOS-weerman Gerrit Hiemstra legde dat in 2016 al eens uit: