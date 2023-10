GroenLinks-Kamerlid trekt zich terug omdat ze context mist rondom Israël

Tweede Kamerlid Kauthar Bouchallikht heeft zich teruggetrokken van de kandidatenlijst van GroenLinks/PvdA voor de verkiezingen van komende maand. Ze vindt dat haar partij de afgelopen week te weinig aandacht heeft geschonken aan de context van het Palestijns-Israëlische conflict, schrijft ze in een bericht op Instagram. "Dit is niet meer de partij waar ik Kamerlid voor wil zijn."

"Deze 'oorlog' is niet plots begonnen, hij is al 75 jaar bezig", schrijft ze. "Juist nu is het moment voor context. Context is namelijk geen ontkenning van de afschuwelijke daden door Hamas afgelopen weekend. Context is het erkennen waar die vandaan komen, namelijk het handelen van de Israëlische regering, ook tegen de zin van vele Israëliërs en joodse mensen in."

Voorkeursstemmen

Bouchallikht schrijft dat ze afgelopen week verschillende gesprekken heeft gevoerd binnen de fractie en partij over onderwerpen die ze miste, zoals de Nakba, maar vond die "niet constructief". "Partijdemocratie was op sommige momenten ver te zoeken. En dat terwijl onze leden juist op dit punt altijd vocaal zijn geweest en er ruimte voor was."

Bouchallikht kwam in 2021 met voorkeursstemmen in de Tweede Kamer en stond op plek 17 op de lijst van GroenLinks/PvdA voor de verkiezingen van komende maand. Die lijst werd gisteren vastgesteld op het congres in Rotterdam.

Op dat congres uitten zo'n honderd leden van GroenLinks hun ongenoegen over de opstelling van de partij. Ze vonden dat partijleider Timmermans en fractievoorzitter Klaver te eenzijdig het geweld van Hamas veroordeelden en hun steun voor Israël uitspraken. In overleg met het bestuur kwamen ze tot een nieuwe motie. Die voorziet nog altijd in een scherpe veroordeling van de bloedige aanval van Hamas, maar vraagt tegelijkertijd aandacht voor de situatie van de Palestijnse bevolking.

'Voorbeeld voor velen'

GroenLinks-fractievoorzitter Klaver schrijft in een reactie dat het besluit van Bouchallikht hem verrast en verdrietig stemt. "Ik heb het een voorrecht gevonden om met je samen te werken de afgelopen jaren. Dit is jouw besluit en dat respecteer ik. Je bent een voorbeeld voor velen en dat blijf je", aldus Klaver.

Bouchallikht reageerde daarop met een geel hartje. Op sociale media meldde ze dat ze nog wel op GroenLinks/PvdA zal stemmen, "omdat ik nog altijd geloof dat dat beter voor Nederland is".