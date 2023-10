Zoekend naar EK-vuur verslaat Duitsland VS bij debuut coach Nagelsmann

Dat EK in Duitsland wordt als het aan toernooidirecteur Philip Lahm ligt meer dan een voetbalkampioenschap. Eerder een kans op een "Zeitenwende", een keerpunt. "Voor Europa, voor de maatschappij, voor ons allemaal", schreef Lahm in een open brief in voetbaltijdschrift Kicker.

Het EK-vuur moet worden aangewakkerd, klonk het daags voor Nagelsmanns debuut. Het eerste vonkje moest worden gevoeld tegen de VS in het Amerikaanse Connecticut. Ver van huis, ver van waar volgend jaar het Europees kampioenschap zal plaatsvinden.

Hummels kon met al zijn ervaring Christian Pulisic na een klein halfuur niet tegenhouden toen de Amerikaanse captain een op eigen helft ingezette solo afrondde nadat hij naar zijn rechter was gekapt, voorbij Hummels, en de bal in de verre kruising krulde.

Voor het herstellen van de teamgeest heeft de nieuwe 36-jarige Bundestrainer gekozen voor ervaring . Routiniers Thomas Müller en Mats Hummels, beiden 34 jaar, zitten weer bij de selectie. Hummels, bij het EK in 2021 voor het laatst erbij, speelde ruim een uur tegen de VS. Müller, gestopt na het WK in Qatar, viel tien minuten voor tijd in.

"Winnen is het belangrijkste thema om de stemming weer goed te krijgen", wist Nagelsmann vooraf, en dat beseften de spelers ook. Het spel golfde op en neer en de Duitse zoektocht naar goals leverde kort voor rust de gelijkmaker op. Gündogan profiteerde met een intikker nadat de gevaarlijke Leroy Sané al het strafschopgebied was binnen gedribbeld en op doelman Matt Turner was gestuit.

De Amerikanen van bondscoach Gregg Berhalter speelden tot dat moment energiek, zoals ze op het WK in Qatar zo goed deden, maar gaven ook veel weg. Spits Füllkrug had Duitsland al lang op voorsprong kunnen zetten. Maar de Borussia Dortmund-aanvaller bleef niet koel genoeg bij zijn drie vrije schietkansen.

Kritiek Lahm op salaris Duitse bondscoach

"Flick zou 6,5 miljoen euro per jaar hebben verdiend, Nagelsmann zou naar verluidt op 4,8 miljoen euro krijgen. Dat is niet goed, het is te veel", schreef Lahm donderdag in zijn column in The Guardian. "Natuurlijk kun je niets doen aan de dynamiek die er bestaat tussen concurrerende clubs, maar bonden als de DFB moeten hier niet in meegaan. Meer dan twee miljoen euro per jaar is niet nodig."

Lahm pleit ervoor dat voetbal 'back to the roots' moet gaan. "De sport moet dichter naar het centrum van de maatschappij worden gebracht. Het belangrijkste doel van de bond is om jong en oud aan te moedigen te sporten."