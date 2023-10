Italië besluit roerige week met ruime zege op Malta, Denen laten zich niet weer verrassen

Italië heeft in aanloop naar de topper tegen Engeland in groep C van de EK-kwalificatie geen fout gemaakt. De regerend Europees kampioen won in Bari met 4-0 van het nog puntloze Malta. Dinsdag treffen Engeland en Italië elkaar op Wembley.

De Italianen sloten daarmee een roerige week af, waarin ze Sandro Tonali en Nicolò Zaniolo naar huis stuurden omdat het tweetal verdacht worden van illegaal gokken.

Het duurde even voordat Italië de Maltese muur had geslecht, maar de manier waarop was fraai. Giacomo Bonaventura krulde de bal na een klein half uur fraai in de verre hoek. Domenico Berardi zorgde op slag van rust voor de 2-0 door de bal via de binnenkant van de paal binnen te werken.