Laura Smulders eindigt als derde in wereldbeker BMX, Kimmann maakt sprongetje

BMX'ster Laura Smulders is dankzij een vijfde plek bij de laatste race van het wereldbekerseizoen als derde geëindigd in het totaalklassement. In het Argentijnse Santiago del Estero streed ze met Alise Willoughby om de podiumplek.

De Australische eindigde in de finale van de negende race van het seizoen als derde, maar dat was niet genoeg om Laura Smulders alsnog voorbij te steken.

Saya Sakakibara won de wereldbeker. De landgenote van Willoughby was op vrijdag al de beste, net voor Laura Smulders, die haar tweede podiumplek van het seizoen pakte. In de finale op zaterdag liet ze de concurrentie nogmaals ver achter zich, dit keer met Merel Smulders als tweede. De jongere Smulders eindigde uiteindelijk als zesde in het wereldbekerklassement.

Kimmann maakt sprongetje

Bij de mannen was het Europees kampioen Niek Kimmann die de Nederlandse eer hoog hield. Nadat Jaymio Brink en Mitchel Schotman in de halve finales waren gestrand, was Kimmann de enige Nederlander in de finale.

In die finale liet wereldkampioen Romain Mahieu zien waarom hij de beste van dit seizoen is door overtuigend te zegevieren en daarmee ook het eindklassement van de wereldbeker winnen. De Fransman was op vrijdag nog als tweede geëindigd, maar liet er nu geen gras over groeien.

Hij lag in de finale al snel op kop en alleen Kimmann kon enigszins volgen. De Nederlander kwam als tweede over de finish wat ervoor zorgde dat hij van de achtste naar de vierde plek klom in het eindklassement van de wereldbeker.