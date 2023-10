Rode Halve Maan: 'Hulpverleners in Gaza doelwit van aanvallen Israël'

Onder zware omstandigheden proberen artsen, ambulancemedewerkers en andere hulpverleners in de Gazastrook hun werk te doen. Vertegenwoordigers van de Rode Halve Maan (het Palestijnse Rode Kruis) en Artsen Zonder Grenzen zeggen dat hun medewerkers niet alleen worden belemmerd door de bombardementen om hen heen, maar ook zelf doelwit zijn. Israël spreekt dit tegen.

In de Gazastrook zijn zo'n twintig ziekenhuizen. Vandaag en gisteren kregen minstens drie ziekenhuizen in het noorden de opdracht van het Israëlische leger om over te gaan tot evacuatie. "Onmogelijk", zegt Gabriel Naumann van Artsen Zonder Grenzen vanuit de Westelijke Jordaanoever. "Er liggen mensen aan de beademing op de intensive care en baby's in couveuses. Je kunt die patiënten niet verplaatsen. En Gaza ligt in puin, dus het is heel moeilijk om door het gebied te reizen."

De deadline van een daadwerkelijk bombardement op die instellingen is al een aantal keer verschoven. De directeur van het Shifa ziekenhuis zegt dat zijn personeel geen gehoor zal geen aan de evacuatie: "We blijven en zullen nooit vertrekken. We zullen Israël nooit de kans geven om onze gewonden en patiënten te doden."

Doordat Israël de toegang tot de Gazastrook volledig blokkeert, is het onmogelijk om medische hulpmiddelen het gebied in te krijgen. Naumann: "Er is geen elektriciteit, water, voedsel of humanitaire hulp. Ziekenhuizen raken door hun bevoorrading heen."

Zorgmedewerkers omgekomen

Gisteren zei de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties Antonió Guterres dat de situatie in Gaza een gevaarlijk dieptepunt heeft bereikt. Ook hij noemde de evacuatie van 1,1 miljoen Gazanen van het noorden naar het zuiden een onmogelijke operatie. "Ziekenhuizen in het zuiden van Gaza zitten al op hun volledige capaciteit en kunnen de duizenden patiënten uit het noorden niet aan."

Volgens cijfers van de VN zijn in de afgelopen week elf zorgmedewerkers omgekomen tijdens hun werk in de Gazastrook en zijn 34 gezondheidszorgfaciliteiten aangevallen.