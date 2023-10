Mr. Security nu oorlogspremier, maar 'Netanyahu is vertrouwen compleet verloren'

Inwoners van Israël zijn woedend dat Mr. Security, zoals de premier vaak genoemd wordt, het land niet heeft kunnen beschermen tegen de grootste aanval op burgers in de geschiedenis van het land. Bij de terreuraanval van Hamas vorige week werden honderden Israëliërs in het zuiden van het land vermoord en ontvoerd.

Onder de bevolking is de populariteit van Netanyahu naar een dieptepunt gedaald. Uit een recente peiling blijkt dat vier op de vijf Israëlische Joden Netanyahu en zijn regering verantwoordelijk houden voor de aanval van vorige week. Een meerderheid van hen wil dat Netanyahu weggaat als de oorlog uitgevochten is. Onder hen zijn er ook velen die voorheen zijn regering wel steunden.

"Netanyahu is verantwoordelijk voor deze oorlog tussen Israël en Hamas", kopte de kritische Israëlische krant Haaretz een dag na de bloedige terreuraanval van Hamas. Een paar dagen later werd de premier door dezelfde krant in een vernietigende column een 'bendeleider' genoemd die niet kan aanblijven.

Verslaggever Lennard Wolfs is in Israël en vroeg op straat in Tel Aviv hoe er naar de oorlog, Israël en premier Netanyahu wordt gekeken. - NOS

Het duurde een week voordat de premier de getroffen kibboetsen bezocht. "Hij staat de pers niet te woord en heeft niet gesproken met slachtoffers", zegt Noa Schonmann, Midden-Oostendeskundige en onderzoeker aan de Universiteit Leiden. "In commentaren en op sociale media is veel kritiek te lezen. Ook kiezers die hem eerst steunden zeggen: Bibi moet weg."

Ook is er veel kritiek op hoe de overheid omgaat met deze crisis. Mensen zijn boos dat er pas laat contact was met families van vermiste Israëliërs. En als het gaat over de opvang van mensen die uit het zuiden van Israël moesten vluchten, is er veel kritiek dat de regering onvoldoende doet. Het is de vraag of Netanyahu hier ooit weer bovenop komt."

"Veel Israëliërs zijn woest op de premier en zijn coalitie. Ze vinden dat hij veel te veel bezig is geweest met zichzelf, en het land ondertussen kapot heeft laten gaan. Veel Israëliërs nemen het Netanyahu en zijn regering zeer kwalijk dat ze nu in deze situatie zitten, ze zijn het vertrouwen compleet verloren.

In de Israëlische politiek sluiten de gelederen zich en leidt Netanyahu met steun van de oppositie nu een oorlogskabinet. Deze regering van nationale eenheid zal zich bezighouden met de oorlog tegen Hamas in de Gazastrook. Oppositieleider en voormalig premier Lapid steunt de oorlog die gevoerd wordt, maar wil niet meewerken met de 'extremisten' in het oorlogskabinet.

Volgens critici was de regering de afgelopen tijd alleen maar bezig om zijn eigen positie veilig te stellen. Ook waren ze druk om illegale kolonisten in de Westelijke Jordaanoever te beschermen, wat ten koste ging van de veiligheid in andere delen van het land. Onder Israëliërs was al veel kritiek op het beleid van de regering om de rechtstaat naar zijn hand te zetten. Maandenlang werden grootschalige protesten gevoerd.

"Het land is verdeeld tot op het bot", zegt Wallet. "Over de democratie, de positie van minderheden en of het een seculiere of religieuze staat zou moeten zijn." Die verdeeldheid maakt nu plaats voor eenheid onder de bevolking. "Nu is iedereen in de ban van de oorlog."

'Vele politieke levens'

In Israël heerst een sterk gevoel dat dit misschien het kwetsbaarste moment is in het bestaan van het land. "Er is geen twijfel over dat Israëliërs deze oorlog tegen Hamas steunen", zegt Schonmann. "De schok is nog steeds groot. De vijand houdt hun mensen gegijzeld." Ook is er angst dat het land mogelijk opnieuw aangevallen zal worden, bijvoorbeeld door Hezbollah vanuit Libanon.

Of Netanyahu op termijn politiek verantwoordelijk gehouden wordt en het veld moet ruimen, is de grote vraag. De langstzittende premier heeft zich in de afgelopen jaren al meermaals opnieuw uitgevonden en bleef ondanks grote schandalen terugkeren.

"Hij heeft een grote politieke trukendoos", zegt Wallet. "Netanyahu is iemand met vele politieke levens."