Rugbythriller op WK: Nieuw-Zeeland schakelt topfavoriet Ierland uit

In een zeer spannende en hoogstaande kwartfinale op het WK rugby heeft topfavoriet Ierland zijn Waterloo gevonden. Drievoudig wereldkampioen Nieuw-Zeeland was in het uitverkochte Stade de France met 28-24 te sterk. Ierland (in het rugby een gecombineerde ploeg van Ierland en Noord-Ierland) kwam nooit verder dan de kwartfinales op een WK. Bij de voorgaande negen edities waren de kwartfinales liefst zeven keer het eindstation. Maar met de huidige gouden generatie wilden de Ieren voor de hoofdprijs gaan. De ploeg staat bovenaan de wereldranglijst en won vorig jaar ongeslagen de Six Nations. Nieuw-Zeeland staat 'slechts' vierde op de wereldranglijst en leek niet meer de ploeg van weleer te hebben. Op het WK werd de afgelopen weken vaak slordig gespeeld. Ook tegen de Ieren werden flinke defensieve fouten gemaakt, maar de 'All Blacks' wisten met geconcentreerd aanvalsspelen de wedstrijd naar zich toe te trekken.

In halve finale tegen Argentinië Nieuw-Zeeland treft volgend weekend Argentinië in de halve finales. 'Los Pumas' waren aan de hand van uitblinker Emiliano Boffelli te sterk voor Wales: 29-17. Boffelli, net als voetbalvedette Lionel Messi afkomstig uit de stad Rosario, benutte vier penalty's en twee conversies. Dankzij twee late tries van Joël Sclavi en Nicolas Sanchez (die van Boffelli ook de laatste penalty mocht benutten) kwam Argentinië op 29 punten uit. Met name in de eerste helft in het Velodrome in Marseille was de wedstrijd verhit met enkele opstootjes. Wales nam tweemaal de leiding (10-0 en 17-12) dankzij tries van Dan Biggar en Tomos Williams. In zijn laatste WK benutte de 33-jarige Biggar ook twee conversies en een penalty, maar hij miste er ook één. Zes minuten voor tijd leek Wales bij een 17-19 achterstand op weg naar de winnende try. Maar met een snoeiharde tackle vlak voor de achterlijn kon Matías Moroni voorkomen dat Louis Rees-Zammit kon scoren.

Nieuw-Zeeland begon brutaal in het Stade de France en drong het favoriete Ierland met een langdurige aanval geduldig richting achterlijn. Dankzij twee penalty's en een try van Leicester Fainga'anku en een conversie stond het binnen twintig minuten al 13-0. Ierland knokte zich terug dankzij de in Nieuw-Zeeland geboren sterspeler Bundee Aki. Hij ontweek vier tackles op weg naar zijn try. Even later werd de Nieuw-Zeelander Aaron Smith na een knullige overtreding met geel voor tien minuten van het veld gestuurd. Met een man meer wist Ierland de stand bij rust nagenoeg gelijk te trekken: 18-17.

Nieuw-Zeeland herpakte zich in het begin van de tweede helft en via een try van Will Jordan en de benutte conversie liep de ploeg uit naar 25-17. Weer geel De Ierse routinier Johnny Sexton (38) miste op zijn laatste WK een relatief eenvoudige penalty. Maar opnieuw brachten de 'All Blacks' zichzelf in de problemen met een gele kaart. Codie Taylor beging een overtreding door de Ierse 'maul' naar de grond te trekken en werd bestraft met een 'penalty try' en tien minuten uitsluiting. De stand kwam daardoor op 25-24, met nog een kwartier te spelen. Ierland ging op jacht naar de beslissende try, maar de Nieuw-Zeelandse defensie hield met een man minder stand. Jordie Barrett, een van de drie broers in het Nieuw-Zeelandse vijftiental, benutte zijn derde penalty en bracht de stand op 28-25. Terwijl de officiële speeltijd al verstreken was, ging Ierland met een minuten durende aanval van liefst 35 'phases' op jacht naar de winnende try, maar Nieuw-Zeeland wist de bal uiteindelijk te heroveren. Daarmee was de droom van de tienduizenden Ierse fans in het Stade de France gebroken.