Argentinië naar halve finales WK rugby, waar Ierland of Nieuw-Zeeland wacht

Aan de hand van uitblinker Emiliano Boffelli heeft Argentinië de halve finales van het WK rugby bereikt. In het Velodrome in Marseille werd Wales met 29-17 geklopt.

Boffelli, net als voetbalvedette Lionel Messi afkomstig uit de stad Rosario, benutte vier penalty's en twee conversies. Dankzij twee late tries van Joël Sclavi en Nicolas Sanchez (die van Boffelli ook de laatste penalty mocht benutten) kwam Argentinië op 29 punten uit.

Cruciale tackle

Met name in de eerste helft was de wedstrijd verhit met enkele opstootjes. Wales nam tweemaal de leiding in de wedstrijd (10-0 en 17-12) dankzij tries van Dan Biggar en Tomos Williams. In zijn laatste WK benutte de 33-jarige Biggar ook twee conversies en een penalty, maar hij miste er ook één.