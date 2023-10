Coach flipt, maar Neptunus brengt spanning wel terug in Holland Series tegen Pirates

Neptunus Curaçao is terug in de strijd om de Nederlandse honkbaltitel. In Amsterdam werd Amsterdam Pirates met 8-4 verslagen. Na een woede-uitbarsting van Neptunus-coach Greg Muller, die daarvoor werd weggestuurd, viel de wedstrijd na een 4-1 achterstand alsnog de kant op van de Rotterdammers. De stand in de finale van de Holland Series is nu 2-1 voor Amsterdam. Zondagmiddag honkballen de finalisten in Rotterdam de vierde wedstrijd. Het derde duel stond eigenlijk op donderdagavond gepland, maar werd die dag en ook nog vrijdag afgelast vanwege slechte weersomstandigheden. Een dag later was het veld wel bespeelbaar en kon het Rotterdamse Neptunus op jacht naar de zo belangrijke eerste overwinning in de best-of-seven-serie. Tegenstander Amsterdam Pirates heeft met twee gewonnen duels immers nog maar twee zeges nodig om HCAW op te volgen als kampioen en voor de zevende keer de nationale titel te pakken.

Holland Series live bij NOS Zondag is de vierde wedstrijd tussen Curaçao Neptunus en Amsterdam Pirates in de Holland Series vanaf 14.00 uur live te zien op NPO 1 en via deze livestream op NOS.nl en in de NOS-app.

Een wedstrijd met belang dus en dat bleek wel toen de Amerikaanse Neptunus-coach Muller bij een vroege 4-1 achterstand in de vierde inning volledig door het lint ging. De beslissing van de scheidsrechters om een score af te keuren omdat de bal vast was blijven zitten in het hek, schoot bij hem in verkeerde keelgat. Met wilde armgebaren en geschreeuw haalde Muller verhaal bij de scheidsrechters, maar zijn tirade haalde niets uit bij de stoïcijnse arbiters. Theatraal smeet Muller zijn petje op het gras toen de scheidsrechter hem wegstuurde. Muller zette zijn tirade springend en schreeuwend voort en het duurde even voordat de coach het veld had verlaten. Protest Na de Amerikaanse taferelen lag het duel ruim een half uur stil vanwege het protest dat Neptunus had ingediend tegen de beslissing van de scheidsrechters. Het protest haalde niets uit en met een 4-1 voorsprong voor de Pirates werd de wedstrijd vervolgd.

