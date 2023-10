Vanavond op tv: De situatie in Israël en Gaza • Partijcongres PvdA/GroenLinks

De situatie in Israël en Gaza

Het werk van hulporganisaties in Gaza wordt enorm bemoeilijkt door de honderden luchtaanvallen die Israël dagelijks uitvoert op het gebied. Vertegenwoordigers van de Rode Halve Maan en Artsen Zonder Grenzen bevestigen berichten dat ziekenhuizen en ambulances worden gebombardeerd.

Verslaggever Marijn Duintjer Tebbens is in Tel Aviv, waar vluchtelingen worden opgevangen uit de kibboets Kfar Aza. De landbouwgemeenschap, vlakbij de grens met de Gazastrook, was een van de eerste doelwitten van Hamas. Bewoners die het geweld konden ontvluchten vertellen wat er is gebeurd en hoe ze naar de toekomst kijken.

We spreken met Masha Michelson, woordvoerder van het Israëlische leger. Ze vertelt over het doel van Israëls militaire operatie, de Israëlische gijzelaars die vast worden gehouden in Gaza en over de luchtaanvallen op de Gazastrook.