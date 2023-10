VVV-Venlo en koploper Roda JC spelen gelijk in Limburgse derby

Waar de eredivisie stilligt vanwege de interlandperiode met EK-kwalificatieduels, wordt er in de Keuken Kampioen Divisie volop doorgespeeld. De speelronde van dit weekend is de eerste in de tweede periode van de competitie.

In de eerste helft kregen beide ploegen kansen om op voorsprong te komen. De openingsminuten waren voor Roda, later kwam VVV beter in zijn ritme.

Roda begon het seizoen ijzersterk met 22 punten uit de eerste 9 wedstrijden. De koploper uit Kerkrade verzekerde zich twee weken geleden van de eerste periodetitel, waarmee Roda al zeker is van nacompetitie. VVV pakte 8 punten minder, maar draait wel mee in het linkerrijtje.

Wedstrijd open na rust

Na rust kreeg Pepijn Doesburg de grootste kans op de 1-0. De kleinzoon van oud-doelman Pim Doesburg kreeg de bal via een mooie steekpass, maar schoot recht in de handen van Roda-keeper Koen Bucker. Enkele minuten later kreeg Maximilian Schmid een kans aan de andere kant, maar ook hij zag de bal niet in het net verdwijnen.

In de 66ste minuut was het eindelijk raak voor VVV. Doesburg bekroonde zijn eerste basisplaats met een doelpunt via een kopbal. Zeven minuten later maakte Brian Koglin met een kopbal uit een corner weer gelijk, waardoor beide ploegen opnieuw op jacht konden naar de zege.

Ook in de slotfase maakten beide kanten nog aanspraak op een treffer, maar het bleef bij 1-1.