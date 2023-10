Bijlezen: dit gebeurde zaterdag in de oorlog tussen Israël en Hamas

De grootschalige aanval van Hamas in het zuiden van Israël is nu een week geleden. Israël kondigde daarna aan de Gazastrook binnen te gaan met het leger, en riep inwoners uit het noorden van dat gebied op om te vertrekken. De gebeurtenissen van deze zaterdag zijn hieronder samengevat. Dit artikel is bijgewerkt tot 21.30 uur.

Veel Palestijnen zijn nog in Gaza-stad, ook al is de deadline die Israël gaf om te vertrekken afgelopen. Op beelden is te zien hoe nog veel lichamen worden geborgen. Ook blijven mensen achter omdat dierbaren te oud of te ziek zijn om te verplaatsen. - NOS