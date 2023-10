Na 'Jacindamania' kiest Nieuw-Zeeland nu massaal voor conservatieve premier

Bij parlementsverkiezingen in Nieuw-Zeeland is de conservatieve Christopher Luxon de grote winnaar. Op dit moment zijn 92 procent van de stemmen geteld en heeft zijn partij 39 procent van de stemmen. Dat staat gelijk aan 50 van de in totaal 120 te verdelen parlementszetels.

De partij waarmee Luxon eerder aangaf een coalitie te willen vormen, de liberale ACT Party, komt uit op 9 procent van de stemmen. Genoeg om een coalitie te vormen met Luxons Nationale Partij.

De aanstaande premier beloofde tijdens de campagne om de inflatie onder controle te krijgen en middeninkomens te versterken.

Nadat de uitslag van de verkiezingen bekend waren geworden, bedankte Luxon zijn stemmers. "Ik ben enorm trots op de uitslag. Nieuw-Zeeland heeft gestemd voor verandering."

Grote verandering

Het gaat om een grote verandering ten opzichte van de vorige verkiezingen, toen de centrumlinkse Labour-partij voor de tweede keer op rij won. Die komt momenteel uit op 34 zetels, 31 minder dan bij de vorige verkiezingen. Partijleider Hipkins liet in een reactie weten dat de verkiezingsuitslag bewijst dat zijn partij momenteel "niet in een positie verkeert om een regering te vormen".

Voor het overgrote deel van de afgelopen zes jaar was Labours Jacinda Ardern aan de macht, maar zij trad in januari onverwacht af als premier en zei dat ze niet langer genoeg energie had om het land te leiden. Chris Hipkins nam het stokje van haar over.