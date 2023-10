Toch geen 900.000 euro boete voor Nelson Piquet na opmerking over Hamilton

De Braziliaanse oud-coureur Nelson Piquet krijgt toch geen boete voor een opmerking die hij maakte over Lewis Hamilton.

Piquet, drievoudig wereldkampioen in de Formule 1 en vader van de vriendin van Max Verstappen, noemde in een in november 2021 opgenomen podcast F1-coureur Hamilton een 'neguinho', letterlijk vertaald 'zwartje'. Het gesprek ging over een crash van Verstappen na een botsing met Hamilton.

In maart dit jaar oordeelde een Braziliaanse rechtbank dat Piquet een boete van 5 miljoen Braziliaanse real (bijna 900.000 euro) moest betalen omdat die opmerking racistisch was. Nu heeft het Hof van Justitie die beslissing teruggedraaid. Piquet hoeft de boete niet te betalen.

"Er is geen sprake van haatzaaiende uitlatingen. Het gebruik van informele taal, ook al is het ongepast en geïnspireerd door subtiel of onvrijwillig racisme, kan niet worden gekarakteriseerd als het toebrengen van collectieve schade", verklaart de rechter de beslissing.

Piquet ontkende na het eerste vonnis in maart dat zijn gekozen woorden iets met de huidskleur van Hamilton te maken had en verklaarde dat hij nooit de intentie had iemand te beledigen.

Toen de zaak afgelopen zomer naar buiten kwam, zei Verstappen: "Ik ken Nelson goed en heb al heel wat tijd met hem doorgebracht en hij is absoluut geen racist. Hij is een aardige en relaxte kerel, maar hij had dat woord niet moeten gebruiken. Het is beledigend en zeker in de huidige tijd kan dat echt niet meer."

Hoger beroep

Braziliaanse media melden dat de zaak nog niet voorbij is. Het Openbaar Ministerie en mensenrechtenorganisaties hebben beroep aangetekend tegen het besluit van de hoge rechter.