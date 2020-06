Simek: 'Ik blijf 'Wimbluddon' zeggen uit eerbied voor mijn broers'

Martin Šimek - Hollands Hoogte

"Wimbluddon." Het is onmiskenbaar Martin Simek aan de andere kant van de lijn. Met zijn Tsjechische tongval praat de 71-jarige Nederlandse radio-, televisie- en theaterpersoonlijkheid honderduit over zijn grootste liefde: tennis. "Ik kijk alleen nog naar bomen en tennis." Vandaag zou in Londen Wimbledon beginnen, maar vanwege het coronavirus werd 's werelds bekendste tennistoernooi afgelast. Daar baalt Simek van, want de voormalig tenniscoach weet uit eerste hand dat Wimbledon iets extra's vraagt van de spelers. Simek: "Ik weet, ik zeg 'Wimbluddon', dat is verkeerd. Het komt door mijn broers. Zo noemden zij mij vroeger toen ik klein was. Ze moesten om mij lachen, omdat ik zo verliefd was op tennis. Uit nostalgie en eerbied voor mijn broers blijf ik het verkeerd uitspreken."

Quote Ik zei 'nee' tegen Lendl. Absurd toch? Schapers verwijt het me nog steeds.

Martin Simek schopt het ondanks zijn fanatisme nooit tot proftennisser, hij wordt wel coach op de ATP Tour. Zijn bekendste pupil is Michiel Schapers, die hij in de jaren tachtig naar de 25ste plaats op de wereldranglijst begeleidt. In de jaren negentig ruilt Simek de tenniswereld gestaag in voor de mediawereld. "Anders had ik nu waarschijnlijk op het allerhoogste niveau getraind. De mensen met wie ik omging waren Riccardo Piatti, Marián Vajda en Günter Bresnik." Piatti heeft met Novak Djokovic en bij gelegenheid met Roger Federer gewerkt, Vajda is nu coach van Djokovic en Bresnik trainde Dominic Thiem. "Piatti zei altijd: 'Martin, mag ik opschrijven wat jij zegt?' Nooit gedacht dat ik daar achteraf trots op zou zijn." Simek voor het eerst op Wimbledon De eerste keer dat Simek op Wimbledon komt, is in 1983 met Schapers. "Ik genoot enorm. Michiel was er eens met zijn ouders geweest en had nooit gedacht daar ooit te spelen. Daar zaten we dan na de training boterhammen te eten. Toen dacht ik: shit, dit is toch waanzinnig!"

Hoe langer Simek praat, hoe meer zijn geheugen tot leven komt. Het gesprek is nauwelijks een interview te noemen, want vragen zijn overbodig. Zonder inleiding volgen anekdotes en betogen elkaar in rap tempo op. "Oké, de eerste keer dat Michiel Ivan Lendl ontmoette was bij het Rotterdam-toernooi. Als journalist maakte ik een verhaal met Lendl. Eind van de week nam ik Michiel mee om stiekem te trainen. Lendl zag me en vroeg of ik hem wilde inspelen. Ik zei: nou, speel met mijn leerling in. 'Ik kijk wel', zei Lendl. Hij ging stretchen, bekeek Michiel en zei daarna in het Tsjechisch. 'Ik speel liever met jou'." "Een paar jaar later verloor Michiel op Wimbledon in vijf sets van Lendl. Die zocht me vervolgens op. 'Ik heb het helemaal verkeerd gezien. Wil je met Michiel naar Cincinnati komen om zeventien dagen te trainen?' Ik zei nee, ik ging liever terug naar mijn huis in Italië. Absurd toch?! Michiel verwijt het me nog steeds." Techniek is alles bij Simek Van de huidige spelers raakt Federer Simek het meest, omdat die technisch alle slagen beheerst. "Op Wimbledon hebben ze de baan en de ballen trager gemaakt. Als ze dat niet gedaan hadden, had Federer er tot zijn 50ste gewonnen." "Voor mij is Wimbledon belangrijk omdat het gras is. De bal stuitert daar anders, het stimuleert spelers om aan hun spel te werken. Een extra technische uitdaging. En ik ben gék op techniek. Als je technisch perfect ben, ben je pas vrij."

1991: Simek gebruikt tennis als metafoor voor het leven - NOS

Simek is er zo van overtuigd dat techniek geperfectioneerd moet worden, dat hij zijn tennissende zoons van 16 en 14 nog geen wedstrijden laat spelen. "Ja, het is een beetje lachwekkend want ze spelen al sinds hun tiende. Maar competitief worden kun je ook buiten de baan trainen. Met touwtrekken of zo." Tactiek, omgaan met druk, dat is allemaal voor later. Eerst moet de techniek goed zijn. "Mijn jongens zijn mijn laatste hobby. Er zijn weinig dingen die Federer kan, die mijn oudste niet kan. Van de tien keer gaat het acht keer fout, maar hij kán het wel." 'Ja, shit. Nou word ik woedend' Van de nieuwe generatie toppers kijkt Simek het liefst naar Stefanos Tsitsipas. "Ik wil alles van hem zien. Hij blijft technische lacunes hebben, maar ik heb hoop op hem. Iemand van het talent van Federer maar ook Nadal. Die is trouwens verkeerd getraind door zijn oom. Nadal is een renpaard die getraind is als trekpaard." En bad boy Nick Kyrgios? "Ja, shit. Nou word ik woedend. Die jongen is voorbestemd om nummer één te worden. Hij komt het circuit in en verslaat alle topspelers in hun eerste ontmoeting. En wat doet hij? Hij schrikt. Angst voor de confrontatie."

Nick Kyrgios - AFP