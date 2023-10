Handbalsters boeken ruime zege op Finland in EK-kwalificatie

Na de 38-27 zege tegen Portugal van afgelopen donderdag gingen de Nederlandse handbalsters zaterdagmiddag in en tegen Finland op jacht naar hun tweede zege. Finland verloor eerder deze week van Tsjechië.

De Nederlandse handbalsters hebben overtuigend hun tweede EK-kwalificatieduel gewonnen. De ploeg van bondscoach Per Johansson won met 31-13 van Finland.

Toen het 5-3 stond, kreeg Ellen Voutilainen ook een tijdstraf, waarna Nederland de voorsprong rap uitbreidde. Na 22 minuten spelen stond Nederland met 12-4 voor. Die marge hield Oranje tot de pauze: Nederland ging met een 15-7 voorsprong de rust in.

In de openingsminuten gingen de teams gelijk op. Bij een stand van 3-2 voor Nederland was het Kim Molenaar die als eerste een tijdstraf van twee minuten kreeg. Finland kwam gelijk, maar zag Oranje bij terugkeer van Molenaar weglopen.

Sterke reeks in eerste helft

Overtuigend na rust

Na rust controleerde Nederland de wedstrijd. Een overvloed aan goals bleef in eerste instantie uit, maar in het laatste kwartier was het Finse verzet gebroken en kon Nederland uitlopen naar 31-13.

Larissa Nusser, die werd uitgeroepen tot beste speelster van de wedstrijd, scoorde vier keer, net als Kim Molenaar, Kelly Dulfer en Kelly Vollebregt.

Door de zege staat Nederland nu eerste in de poule met vier punten. De beste twee ploegen uit elke poule en de vier beste nummers 3 plaatsen zich rechtstreeks voor het EK van 2024, dat in drie landen wordt gehouden: Hongarije, Oostenrijk en Zwitserland.

Het team van Johansson speelt eind van dit jaar eerst nog het WK in Denemarken, Noorwegen en Zweden. De Europese kwalificatie gaat in februari volgend jaar verder met een uitwedstrijd tegen Tsjechië.