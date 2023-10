Duiker omgekomen in Veerse Meer bij Goes

In het dorp Wolphaartsdijk in de gemeente Goes is vanmiddag een duiker om het leven gekomen. Dat gebeurde rond 14.00 uur in het Veerse Meer.

Het is niet duidelijk waardoor de duiker in de problemen kwam. Het slachtoffer werd onwel toen die het water in wilde gaan bij een duikplaats aan de dijk.

Omstanders hebben de duiker geprobeerd te reanimeren, schrijft Omroep Zeeland. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt.

Meerdere ambulances kwamen naar de dijk bij het meer toe, maar hulp mocht niet meer baten. Ook een traumahelikopter landde in de buurt.