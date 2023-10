Marathon rennen steeds populairder: 'Willen steeds harder en verder'

Het rennen van een marathon wint steeds meer aan populariteit. Zo zijn tickets voor de Amsterdam Marathon morgen sneller uitverkocht dan voorheen, ondanks een recordaantal startbewijzen dit jaar. Ook de komende editie van de marathon van Rotterdam was binnen een week uitverkocht.

Eerder deze week werd bekend dat startbewijzen voor de Amsterdam Marathon zijn doorverkocht aan meerdere mensen. Over twee weken start de verkoop voor 2024. De organisatie geeft aan lopers beter te informeren.

'Een doel stellen motiveert'

Volgens sportpsycholoog Myrthe van Stralen is de toenemende populariteit al een paar jaar een trend, maar door corona heeft het een vlucht genomen. "Rennen was toen het enige wat je kon doen", legt Van Stralen uit. "Uit onderzoek blijkt dat een doel stellen motiveert. De marathon is een redelijk laagdrempelig en haalbaar doel dat op veel bucketlists staat. Het instapniveau is veel lager dan bij andere sporten."

Fervent marathonloper Sunny Schippers erkent dat. Hij loopt morgen zijn honderdste marathon en voor de tiende keer die van Amsterdam. "Hardlopen was voor mij een manier om te dealen met het verlies van mijn vader. Het gevoel na afloop was heel speciaal en zo ben ik eigenlijk nooit meer gestopt."

Sunny vertelt waarom marathons voor hem zo speciaal zijn: