Libanon dient klacht in bij VN na dood Reuters-journalist door 'Israëlische raket'

Libanon dient een officiële klacht in tegen Israël bij de VN-Veiligheidsraad vanwege de dood van Reuters-journalist Issam Abdallah. Dat meldt het Libanese staatpersbureau. Het Libanese ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt over "het opzettelijk doden door Israël" van de journalist.

De uit Libanon afkomstige journalist kwam vrijdag om het leven door een raketbeschieting in het zuiden van het land, dicht bij de grens met Israël. Volgens een andere Reuters-journalist waren de raketten afkomstig uit Israël.

Bij de beschieting raakten ook twee andere journalisten van Reuters, twee journalisten van nieuwszender Al Jazeera en twee journalisten van het Franse persbureau AFP gewond.

"Aanval op de persvrijheid"

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Libanon noemt de beschieting "een aanval op de persvrijheid, vrijheid van meningsuiting, mensenrechten en het internationaal recht". Volgens de regering waren de journalisten een bewust gekozen doelwit, om "de journalisten ervan te weerhouden de waarheid te delen over aanhoudende beschietingen op het gebied".

Het Israëlische leger liet eerder zaterdag weten "zeer bedroefd" te zijn over de dood van de journalist, maar erkent er geen verantwoordelijkheid voor. De Israëlische VN-vertegenwoordiger zei dat eerst moet worden uitgezocht wat er precies is gebeurd.

Spanning aan de grens

De journalisten waren dicht bij de grens met Israël aan het werk. Spanning aan de grens tussen de landen is opgelopen door de oorlog tussen Hamas en Israël. Hezbollah, een Libanese politieke partij en militante beweging, is een bondgenoot van Hamas. Sinds afgelopen zaterdag vuren Hezbollah en Israël regelmatig raketten over en weer. Libanon houdt Israël verantwoordelijk voor escalatie in de regio.

Volgens VN-topman António Guterres laat de dood van de Reuters-journalist zien hoe risicovol het conflict tussen Hamas en Israël kan zijn voor de hele regio.

Correspondent Daisy Mohr maakte eerder deze week over de spanning aan de grens tussen Israël en Libanon: