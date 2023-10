Hurkacz verslaat Korda en plaatst zich voor finale in Shanghai

Hubert Hurkacz is doorgedrongen tot de eindstrijd van het masterstoernooi in Shanghai. De Pool (ATP-17) was in de halve finales met 6-3, 6-4 te sterk voor Sebastian Korda (ATP-26). Grigor Dimitrov en Andrej Roeblev vechten momenteel om de andere plek in de finale.

De Amerikaanse Korda had eerder in het toernooi titelhouder Daniil Medvedev verslagen, maar was nu kansloos tegen het Poolse servicekanon. Hurkacz sloeg veertien aces en kreeg geen enkel breekpunt tegen.

Hij kon daardoor vrijuit spelen in de servicegames van zijn tegenstander en twee keer leidde dat tot een break. Door zijn zege staat hij zondag voor de derde keer in een finale van een masterstoernooi. In 2021 won hij in Miami en een jaar later verloor hij de finale in Montreal.