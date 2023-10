Louvre en paleis van Versailles ontruimd om 'veiligheidsredenen'

Het Louvre in Parijs is aan het begin van de middag ontruimd. Het museum houdt de rest van de dag de deuren gesloten voor bezoekers vanwege "veiligheidsredenen".

Een woordvoerder laat aan persbureau AFP weten een geschreven bericht te hebben ontvangen waarin stond dat het museum en de bezoekers gevaar liepen. Franse media melden dat het om een bommelding ging.

Een paar uur later werd ook het het paleis van Versailles gesloten. Ook daar werden bezoekers en medewerkers geëvacueerd nadat er bomdreigementen waren ontvangen.

Geld terug

"We hebben besloten om te evacueren en voor de rest van de dag te sluiten, om de nodige controles uit te voeren", zei de woordvoerder van het Louvre. Bezoekers krijgen hun geld terug, laat het museum weten.

Volgens de Franse krant Le Parisien waren ongeveer 3000 bezoekers in het museum toen werd besloten om te evacueren. Of er iets verdachts is gevonden bij het museum, is nog onduidelijk.

7000 militairen

De ontruiming komt een dag na een aanslag op een school in het Noord-Franse Arras. Een leraar werd daarbij met messteken gedood. Frankrijk verhoogde vervolgens het dreigingsniveau naar de hoogste categorie.

Gisteravond kondigde Frankijk aan tot zeker maandagavond 7000 militairen in te zetten. De regering kondigde aan dat de militairen worden gebruikt in het kader van 'Opération Sentinelle', een militaire operatie die gefocust is op het bestrijden van terrorisme.