Boksende influencers zorgen voor dubbel gevoel: 'Alles draait om geld'

De 'Dag des Oordeels' is de bombastische naam waaronder de bokswedstrijd tussen YouTuber KSI en de profbokser Tommy Fury wordt gepromoot. Het zou vanavond zomaar eens een van de best bekeken pay-per-view bokswedstrijden ooit kunnen worden, ondanks dat de hoofdrolspelers niet bekendstaan als boksgrootheden. De Amerikaanse influencer Logan Paul en MMA-vechter Dillon Danis zullen ook vechten op dit evenement. De influencers bereiken met hun uitbundige persoonlijkheden een miljoenenpubliek. Maar over een uitzonderlijk talent in de vechtsport beschikken ze niet per se. "Het geeft een beetje een dubbel gevoel. Uiteindelijk draait alles om geld", zegt Charles Blesgraaf, commissievoorzitter van de Nederlandse boksbond. "Kijkers willen vooral vermaakt worden", voegt hij eraan toe. "Toch zie je dat die influencers er wel serieus voor trainen", zegt Blesgraaf. "Het ziet er niet onverantwoord uit dat ze de ring in gaan. Veiligheid moet altijd voorop staan, vinden wij als boksbond."

Foto: 9ea78982-c697-3c16-aae6-23563044b8b5 - Blesgraaf

KSI en Paul hebben miljoenen volgers op sociale media. Wedstrijden met influencers leveren de bokssport een nieuw, jong publiek op. "Dankzij deze wedstrijden zien we sinds een aantal jaar meer belangstelling voor de sport", merkt Blesgraaf. "Boksen is tegenwoordig gewoon een onderdeel van de sportschoolcultuur. Bij wedstrijden tussen jonge boksers zit soms wel 700 tot 800 man publiek." Rijke historie KSI, echte naam Olajide Olatunji, zelf vindt dat zijn invloed en talent groot zijn. "Mensen blijven ons maar onderschatten. Als ik zaterdag in de ring sta, zal ik iedereen weer zijn ongelijk bewijzen." De influencers laten geen mogelijkheid onbenut om hun gevecht onder de aandacht te brengen. Ze dagen elkaar uit met raps en organiseren persconferenties, die standaard uitlopen op een in scène gezet handgemeen. Alles draait om de aandacht en de kaartverkoop. En met succes. Een eerder gevecht tussen KSI en Paul leverde wereldwijd ongeveer twee miljoen kijkers op via pay-per-view.

Foto: cd09290d-aaec-3088-b0f8-8d28d57b52ca - AFP

Met hun lucratieve gevecht begonnen de bokscarrières van KSI en Logan Paul. Paul heeft inmiddels zelfs mogen boksen tegen levende legende Floyd Mayweather. "Het lijkt soms alsof mensen dat vergeten, acht rondes tegen de beste bokser ter wereld. Ik ben nog nooit zo zelfverzekerd geweest", vertelt Paul in aanloop naar zijn gevecht tegen Dillon Danis. Daarnaast timmert ook Jake Paul, de jongere broer van Logan en de geliefde van schaatsster Jutta Leerdam, flink aan de weg in de wereld van het influencerboksen. Na een reeks van zes overwinningen leed hij in februari een nederlaag tegen Tommy Fury, de tegenstander van KSI. Niet zonder risico De halfbroer van bokskampioen Tyson Fury maakte zijn professioneel debuut in 2018 en won al zijn negen partijen. "Elke bokser droomt van zulke grote wedstrijden als deze", vertelt hij.

Foto: c3b23b69-8b1e-318f-b714-361d13f7111b - EPA

Vechten tegen een influencer levert een professioneel bokser veel meer aandacht en geld op dan een reguliere bokspartij. "Maar als Fury wordt verslagen, verliest hij flink wat aanzien als professioneel bokser", zegt Blesgraaf. "Wat betekent het dan nog om prof te zijn?" "Aan de andere kant heeft een nederlaag geen invloed op zijn positie op de ranglijsten", zegt de voorzitter van de boksbond. Een machtig mediacircus Uit de hand lopende persconferenties, grootspraak op sociale media, leugendetector-interviews en promotiedocumentaires over de zware trainingskampen. Alles wordt door de influencers uit de kast gehaald om de aandacht te trekken van het publiek. Hoe gekker hoe beter, was de afgelopen dagen het motto van KSI, Fury, Paul en Danis. Danis beledigde in aanloop naar zijn gevecht tegen Paul diens verloofde, YouTuber Nina Agdal. Zij kondigde aan een rechtszaak aan te spannen en eist een straatverbod voor Danis.

Wie kijkt naar alle commotie die de boksers creëren om hun gevecht te promoten, kan zich maar moeilijk aan de indruk onttrekken dat ook een eventuele rechtszaak onderdeel is van de promotiecampagne in aanloop naar het gevecht. "Paul en Agdal vatten het allemaal veel te persoonlijk op", zei Danis op een van de vele persconferenties. In het boksen klaag je niemand aan, maar je vecht het uit in de ring." Even later liep ook deze persconferentie uit de hand en sloeg Danis met een microfoon in het gezicht van Paul. Climax Zaterdagavond leidt de hype die de influencers hebben gecreëerd tot een climax. De gevechten in Manchester zullen naar verwachting wereldwijd een miljoenenpubliek trekken. "De hele show en het drama eromheen is leuk om te volgen", zegt Blesgraaf. "Maar voor de wedstrijd zelf zal ik geen pay-per-view kopen. Ik kijk het hooguit nog eens terug op YouTube." NOS maakte een explainer over hoe er verschillende titels te behalen zijn in het kickboksen. Een vergelijkbaar systeem als bij het boksen.