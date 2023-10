Roze 'protestboerderij' in Groningen krijgt subsidie na jarenlange strijd

Eigenaren van een monumentale boerderij in het Groningse Drieborg krijgen na jaren vechten geld voor de restauratie van hun pand. De boerderij raakte ernstig beschadigd vanwege verzakkingen. Volgens de bewoners komt dat door gaswinning in de provincie. In een wanhoopspoging schilderden ze het pand vorig jaar knalroze.

Het 158 jaar oude pand is eigendom van Boelo ten Have en Annemarie Nijhoff. Ze zijn de zesde generatie die boert op die plek. De karakteristieke boerderij trekt al jaren veel bekijks en een foto ervan haalde ooit de voorkant van een roman. Van binnen is het rijksmonument een bouwval dat vol met diepe scheuren zit. Het kost een vermogen om dat te laten herstellen, maar omdat het volgens deskundigen net buiten het bevingsgebied ligt, komen de eigenaren niet in aanmerking voor vergoedingen van bijvoorbeeld de NAM.

Het pand verzakt steeds meer en lekt aan alle kanten. Het verstevigen van het fundament van de boerderij kost naar schatting zo'n anderhalf miljoen euro. Het stel hoopte daarom op subsidie voor cultureel erfgoed. Het pand voldeed volgens de adviesorganisatie niet aan de criteria om in aanmerking te komen voor steun. Daarna volgden onder meer gesprekken met Monumentenzorg en zelfs een brief aan de koning, zonder resultaat.

Uit wanhoop schilderden ze in de zomer van 2022 de voorkant van het pand roze. Het stel had het gevoel vast te zitten: restauratie lukte niet, maar slopen en opnieuw bouwen mag ook niet bij een rijksmonument.

Donderdagavond kwam een verlossend telefoontje: demissionair staatssecretaris Uslu van Cultuur en Media stelt een bedrag van 756.968 euro beschikbaar voor de restauratie van de boerderij. "Dat hadden we niet meer verwacht en we zijn hier ook echt heel blij mee", zegt Annemarie Nijhoff tegen RTV Noord.

De subsidie komt niet uit een potje voor bevingsschade. Het extra geld dat staatssecretaris Uslu beschikbaar stelt, komt uit het budget voor een aantal urgente restauraties van grote monumenten, schrijft de omroep.

Vlag niet nog niet uit

Toch gaat de vlag niet uit in Drieborg. "Dit is hopelijk een zet in de goede richting, maar voor het complete project is al met al wel een paar miljoen nodig. Zo moet de hele fundering worden aangepakt, omdat de koppen van de palen verrot zijn terwijl er de afgelopen tien jaar heel veel schade is ontstaan door verzakking: we kampen met heel veel scheuren en lekkages. Dat moet allemaal hersteld worden."

De roze gevel blijft daarom voorlopig. Nijhoff: "De boerderij blijft roze tot de laatste steen is hersteld. Als hij straks weer wit geschilderd is, weet je dat het klaar is."