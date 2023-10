Australiërs stemmen in referendum tegen versterken positie inheemse bevolking

Het veelbesproken referendum over de positie van de inheemse bevolking van Australië is gewonnen door de nee-stemmers. In het eerste referendum in twintig jaar stemde de Australische bevolking over het erkennen van de Aboriginal- en Straat Torres-bevolking als oorspronkelijke bewoners van het land. Maandenlang voerden voor- en tegenstanders een felle campagne.

Om te slagen, moest het referendum een dubbele meerderheid behalen. Dit houdt in dat er een meerderheid nodig was op nationaal niveau en een meerderheid in vier van de zes Australische deelstaten.

Formeel wordt een deel van de stemmen nog geteld, maar alle partijen erkennen dat de nee-stemmer aan het langste eind heeft getrokken. Vier deelstaten stemmen waarschijnlijk tegen het voorstel. Landelijk blijft de ja-campagne op iets meer dan 40 procent steken.

Ongelijkheid tegengaan

Het doel van het referendum was het verkleinen van de kloof tussen de inheemse bevolking en andere Australiërs. Zo'n 3,8 procent van de Australiërs behoort tot de inheemse bevolking.

Op allerlei vlakken, zoals gezondheid, onderwijs, werk en inkomen, doet deze groep het slechter dan andere Australiërs. Inheemse Australiërs leven gemiddeld negen jaar korter, zelfdoding komt ruim twee keer zo vaak voor en de groep is oververtegenwoordigd in gevangenissen.

Belofte van de premier

Toen premier Albanese (Labor-partij) de verkiezingen won in mei 2022, beloofde hij tijdens zijn eerste termijn een referendum te houden om een rol voor de inheemse bevolking te verankeren in de grondwet. Albanese was een belangrijke voorstander van het referendum.

In de volksraadpleging stemden de Australiërs ook over de komst van een parlementaire adviescommissie om de inheemse bevolking een stem te geven. "De stem" had bij een 'ja' verankerd kunnen worden in de grondwet en dus niet kunnen worden wegbezuinigd in de toekomst.