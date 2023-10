Asielzoekers brengen nacht door in wachtruimte Ter Apel

Meerdere asielzoekers hebben afgelopen weken enkele nachten doorgebracht in een wachtruimte van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) in Ter Apel. Vanwege een tekort aan bedden sliepen sommige mensen in een stoel of op een matras op de grond, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Volgens RTV Noord ging het over tientallen asielzoekers.

"We zitten nog steeds rond de maximale capaciteit in Ter Apel. Momenteel melden zich ook veel mensen laat op de avond of in de nacht. Mede daarom is deze week de wachtruimte van IND ingezet om alle asielzoekers een plek te geven", schrijft het COA op de website.

Er is volgens het COA nog steeds een dringende vraag naar extra opvangplekken. In Biddinghuizen is een noodopvang geopend waar plek is voor 1250 asielzoekers. "De opening van de locatie in Biddinghuizen gaat ons tijdelijk helpen, maar niet direct, omdat we daar alleen geleidelijk mensen naar door kunnen plaatsen", aldus het COA.

Niet buiten

Dit jaar heeft nog niemand buiten hoeven te slapen bij Ter Apel. Vorig jaar gebeurde dat wel meerdere keren. Afgelopen mei was er voor de eerste keer dit jaar niet voor iedereen een bed beschikbaar. Ook toen brachten mensen de nacht door op stoelen.