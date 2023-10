Debuterende Nagelsmann staat voor loodzware klus: 'EK-vuur moet worden aangewakkerd'

Zijn eerste klus is een tweeluik op Amerikaanse bodem. Vanavond om 21.00 uur Nederlandse tijd speelt Duitsland in East Hartford, Connecticut, tegen de Verenigde Staten, vier dagen later staat in Philadelphia een oefeninterland tegen Mexico op het programma.

Bij het WK in Qatar vlogen de Duitsers er al in de groepsfase uit en daarna ging het van kwaad tot erger. Na de pijnlijke 1-4 thuisnederlaag tegen Japan op 9 september vond de Duitse bond het welletjes. Bondscoach Hansi Flick vloog de laan uit . Onder interim-coach Rudi Völler toonde Duitsland twee dagen later herstel met een 2-1 oefenzege op Frankrijk, waarna de 36-jarige Nagelsmann als nieuwe bondscoach werd gepresenteerd.

Er zijn eenvoudiger klussen denkbaar: Julian Nagelsmann maakt vanavond zijn debuut als coach van het Duitse voetbalelftal dat op weg naar het Europees kampioenschap in eigen land volledig de weg kwijt is.

Druk is enorm

De druk op Nagelsmann is enorm. De eerder dit jaar bij Bayern München ontslagen trainer moet voor euforie en EK-koorts zorgen in een land dat in diepe voetbalmineur verkeert. Het doel van de trip naar Noord-Amerika is dan ook duidelijk.

"Winnen is het belangrijkste thema om de stemming weer goed te krijgen", zei Nagelsmann bij aankomst in de VS tegen het Amerikaanse ESPN. "Als je wint, is alles wat je daarvoor hebt gedaan, goed geweest. Als je verliest, is alles...." Wat Nagelsmann vervolgens zei, is onbekend: er klonk een pieptoon omdat zijn terminologie volgens de zender niet geschikt was voor Amerikaanse oren.

Vol op ervaring

Na de dramatische reeks van zijn voorganger Flick zet de nieuwe Bundestrainer vol in op ervaring. Hij haalde de routiniers - en wereldkampioenen van 2014 - Thomas Müller en Mats Hummels terug. Müller leek na het WK in Qatar afscheid te hebben genomen, Hummels was er voor het laatst bij op het EK van 2021. Beiden zijn 34 jaar, slechts twee jaar jonger dan Nagelsmann.