Van der Poel en Van Aert strijden na finish verder: 'Lage reactie van Wout'

De druiven waren zuur, na Gent-Wevelgem. Mathieu van der Poel en Wout van Aert waren als verwacht de besten in de eendagskoers, maar visten door een persoonlijke strijd beiden achter het net. Tot frustratie van Van Aert. "Mathieu had niet graag dat ik de koers won, had ik het idee", mopperde Van Aert zondag na afloop van de wedstrijd. "Ik had al verschillende keren geprobeerd weg te rijden en het was telkens dezelfde die in mijn wiel zat. Ik ben daar teleurgesteld over. Dat is normaal niet echt de stijl van Mathieu." Bijrollen in eindsprint Van Aert eindigde uiteindelijk als achtste, Van der Poel werd negende. Geen van beiden speelde een rol in de eindsprint om de overwinning, waarin Mads Pedersen de sterkste bleek, omdat ze de slag hadden gemist bij een laatste demarrage kort voor de finish.

"Ik had me voorgenomen in de laatste twee kilometer op mijn sprint te rekenen", verklaarde Van Aert waarom hij niet bij het voorste groepje zat. "Ik ga niet de hele tijd voor hem elk gat dichtrijden. En nu hebben we allebei niks." Van Aert vond dat Van der Poel hem de kans op een fraaie zege had ontnomen, een boodschap die ook bij de Nederlander duidelijk aankwam, maar vanzelfsprekend niet in goede aarde viel.

Quote Het lijkt me logisch dat we tijdens de Ronde van Vlaanderen allebei weer in de finale zitten. Wout van Aert

Van der Poel sprak van een lage actie van zijn rivaal, met wie hij al jarenlang om de zeges strijdt in eerst het veldrijden en later op de weg. "Ik vind het eigenlijk een rare reactie van Wout. Hij is een van de beste renners in die kopgroep. Als hij gaat, moet ik natuurlijk reageren. Anders zeggen ze achteraf in de ploeg: waarom heb je die mannen laten wegrijden?" Lage (re)actie Van der Poel deed op eigen verzoek bij Sporza zijn kant van het verhaal, nadat hem de woorden van Van Aert ter ore waren gekomen. "Ik vind het een beetje laag om te zeggen dat ik rij om hem te laten verliezen. Ik rij altijd om te winnen."

"Ik neem het hem niet kwalijk, ik snap het ook wel, want ik ben hem een paar keer gaan halen. Maar nogmaals: ik doe dat om te winnen. Hij is gewoon een van de beste renners van de wereld." En dat hij in de slotfase niet achter het ontsnappende viertal Pedersen, Florian Sénéchal, Matteo Trentin en Alberto Bettiol aanging had volgens Van der Poel een simpele reden: de pijp was leeg. "Het was bij mij wel op, op het einde", had hij daarover al gezegd voor de camera van de NOS, vóórdat Van Aert zijn verhaal deed. Bekijk hieronder de eindsprint, met een bijrol voor Van der Poel en Van Aert:

