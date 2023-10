Amerikaanse schrijver en Nobelprijswinnaar Louise Glück (80) overleden

De Amerikaanse schrijver Louise Glück is overleden. Drie jaar geleden won ze de Nobelprijs voor de Literatuur. De jury prees onder meer haar poëzie en essays. Glück was 80 jaar en overleed aan kanker in haar huis in Cambridge in de staat Massachusetts, liet haar uitgever weten aan persbureau AP.

Het Nobelcomité roemde in 2020 Glücks "onmiskenbare poëtische stem, die met sobere schoonheid het individuele bestaan universeel maakt". Het comité noemde de toen 77-jarige Glück een van de invloedrijkste dichters in de hedendaagse Amerikaanse literatuur.

Meesterlijk

"Haar stem is onmiskenbaar, openhartig en vastberaden. Het laat zien dat deze dichteres begrepen wil worden", zei voorzitter Anders Olsson van de Nobelprijscommissie, die ook haar bijtende humor prees. Glück was de zestiende vrouw aan wie de literatuurprijs werd uitgereikt sinds de instelling in 1901 daarmee begon.

De Amerikaanse, die ook doceerde aan de Yale- en Stanford-universiteiten, maakte haar debuut in 1968 met Firstborn. Terugkerende thema's zijn het gezinsleven en de relatie tussen ouders en broers en zussen. De dichtbundel Averno (2006) werd door het Nobelcomité bestempeld als meesterlijk.

Glück won in de VS meerdere prijzen, waaronder de Pulitzerprijs voor haar dichtbundel The Wild Iris. Ook kreeg ze in 2016 de National Humanities Medal van toenmalig president Obama voor haar werk.