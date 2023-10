Topfavoriet swingt met Cranberries: dit zijn de smaakmakers op het WK rugby

Een sterspeler met een gebroken jukbeen, speakers langs het trainingsveld die het Stade de France moeten simuleren en een hit van de Cranberries die dankzij het WK rugby een heuse revival kent. Het WK rugby, een van de grootste sportevenementen ter wereld, is dit weekend toe aan de kwartfinales. Behalve de verrassende uitschakeling van tweevoudig wereldkampioen Australië leverde de groepsfase geen grote verrassingen op. De topfavorieten staan in de kwartfinales. Een overzicht.

Wales - Argentinië: zaterdag 17.00 uur in Marseille Door groepswinnaar te worden op het WK, sloot Wales een roerige periode af. De aanloop naar het toernooi in Frankrijk verliep ronduit tumultueus. Vrouwelijke werknemers beschuldigden de bond begin dit jaar van seksisme en discriminatie. Spelers dreigden met een staking uit onvrede over hun salaris. Tel daarbij op een sportieve crisis (de ervaren spelers Alun Wyn Jones, Justin Tipuric en Rhys Webb beëindigden plots hun interlandloopbaan en aanvoerder Ken Owens mist het WK door een blessure) en het pessimisme in eigen land is verklaard.

Het vijftiental van Wales toonde karakter. "Er is niets dat een Welshman beter bevalt dan afgeschreven worden", zei bondscoach Warren Gatland. "Het zou een geweldige prestatie zijn van deze jongens als we de halve finales halen." Argentinië kon weinig indruk maken op het WK. Met een man meer werd verloren van Engeland en de duels met Samoa en Japan leverden slechts krappe zeges op. "We weten dat Wales favoriet is", zegt Michael Cheika, bondscoach van de 'Pumas'. "Maar ik heb veel geloof in mijn team. De jongens doen het altijd samen, ze zijn eensgezind en genieten echt van deze wedstrijd." Met Emiliano Boffelli hebben de Zuid-Amerikanen een kicker van wereldniveau in huis.

Ierland - Nieuw-Zeeland: zaterdag 21.00 uur in Parijs Als nummer één van de wereldranglijst en ongeslagen winnaar van de laatste Six Nations begon Ierland als topfavoriet aan het WK. In het Stade de France wacht een confrontatie met Nieuw-Zeeland, dé kraker van de kwartfinales. De gecombineerde Ierse ploeg (in het rugby vormen Ierland en Noord-Ierland één ploeg) maakte zijn favorietenrol in de groepsfase waar. Aan de hand van de 38-jarige uitblinker Johnny Sexton werd titelverdediger Zuid-Afrika geklopt en werden de overige drie groepsduels ruimschoots gewonnen.

Zaterdag zongen 60.000 uitzinnige Ierse supporters tijdens de 36-14 zege op Schotland in het Stade de France uit volle borst het lied 'Zombie' van de Ierse band The Cranberries. Het nummer, waarin de vijf jaar geleden overleden zangeres Dolores O'Riordan zich uitspreekt tegen de Ierse terreurorganisatie IRA, is inmiddels uitgegroeid tot een soort tweede volkslied. Dankzij het Ierse succes op het WK kende het bijna dertig jaar oude nummer een enorme piek op Spotify, waar de overige bandleden zeer gelukkig mee waren.

Ierland veroverde nog nooit een WK-medaille en strandde bij zeven van de negen deelnames in de kwartfinale. Met Nieuw-Zeeland treffen ze nu het succesvolste land uit de WK-geschiedenis. De All Blacks zijn drievoudig wereldkampioen en wonnen liefst zeven WK-medailles. Maar behalve de beroemde haka is er tegenwoordig weinig indrukwekkends aan Nieuw-Zeeland. In augustus leed de ploeg bij een oefenduel voor het WK de grootste nederlaag uit de geschiedenis (35-7 tegen Zuid-Afrika). En op het WK eindigde het als tweede in de groep, achter gastland Frankrijk.

Engeland - Fiji: zondag 17.00 uur in Marseille De grootste verrassing in de kwartfinales is Fiji, ondanks een wisselvallig optreden. De eilandengroep in de Stille Oceaan stuntte tegen Australië, maar verloor van Portugal. Dat betekende de eerste WK-zege ooit voor de Portugezen, die een heldenonthaal kregen na terugkeer in eigen land. De ploeg kreeg van de bondscoach van Fiji ook een tas vol shirtjes als souvenir mee. In aanloop naar het WK gingen trainingsbeelden van Fiji al viraal. Arm in arm liepen de spelers op een regenachtige middag in juli in het dorp Sigatoka een zanderige heuvel op. Het was het begin van een naar verluidt loodzwaar trainingskamp.

Engeland is tot op heden het enige Europese land dat wereldkampioen rugby is geworden. Dat gebeurde in 2003. Owen Farrell, de zoon van de Ierse bondscoach, is een van de sterspelers van het team. Engeland is misschien wel de meest onvoorspelbare kwartfinalist. De vier groepsduels werden allemaal gewonnen, maar driemaal slechts met kleine marge. Van de zes duels voor het WK werden er liefst vijf verloren, waaronder een oefenwedstrijd tegen Fiji. Die wisselvalligheid past eigenlijk totaal niet bij bondscoach Steve Borthwick, geroemd om zijn oog voor detail. "Ik zie hem vaak een uur lang over zijn laptop gebogen zitten", omschreef zijn voorganger Eddie Jones hem.

Frankrijk - Zuid-Afrika, zondag 21.00 uur in Parijs Na drie verloren WK-finales moet het dit jaar in eigen huis gebeuren voor Frankrijk. Met topvoetballers Kylian Mbappé, Olivier Giroud en Antoine Griezmann op de tribune werd in de poulefase Nieuw-Zeeland geklopt en de andere duels leverden ruime zeges op Tegen Namibië werd met 96-0 zelfs de grootste WK-zege ooit behaald, maar door een ogenschijnlijk zware blessure van sterspeler Antoine Dupont was van vreugde geen sprake. Dinsdag kreeg het gastland goed nieuws. Ondanks een gebroken jukbeen blijft Dupont inzetbaar. Dinsdag hervatte hij de training.

